中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử dựa trên AI và xuyên biên giới

Thứ Ba, 14:17, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáu cơ quan chính phủ Trung Quốc mới đây vừa ban hành văn bản thúc đẩy phát triển thương mại điện tử chất lượng cao, trong đó nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sáu bộ ngành chính phủ, gồm Bộ Thương mại (MOFCOM), Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đã ban hành một văn bản hướng dẫn liên ngành về việc phục vụ tốt hơn nền kinh tế thực và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực như “thương mại điện tử dựa trên AI” và thúc đẩy “thương mại điện tử xuyên biên giới”.

Hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh ngành thương mại điện tử của Trung Quốc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thực. Những năm gần đây, thương mại điện tử đã bùng nổ tại thị trường tỉ dân, giúp nước này duy trì vị thế thị trường bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới trong 13 năm liên tiếp.

Theo MOFCOM, Trung Quốc đã có 26 triệu doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, phục vụ 3,2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu. 

Một tàu chở hàng nước ngoài đang được bốc dỡ hàng tại một bến tàu ở thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc ngày 30/1/2026. Ảnh: VCG

Văn bản hướng dẫn đưa ra 16 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực nhằm thiết lập khuôn khổ cho sự phát triển thương mại điện tử chất lượng cao. Hướng dẫn đã nêu bật một số lĩnh vực cần tăng cường trong phát triển thương mại điện tử. Đặc biệt, việc phát triển “thương mại điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo” và thúc đẩy “thương mại điện tử xuyên biên giới” đã được nhấn mạnh, làm rõ hơn con đường phát triển của thương mại điện tử trong quá trình phát triển chất lượng cao của Trung Quốc.

Theo đó, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ các công ty thương mại điện tử hàng đầu tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), củng cố nghiên cứu công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực trọng điểm, xây dựng hệ sinh thái đổi mới tích hợp công nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Về mặt công nghệ, hướng dẫn khuyến khích phát triển “AI + thương mại điện tử”, định hướng các công ty thương mại điện tử đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ như mô hình lớn AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả lưu thông.

Trung Quốc hiện đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Theo một quan chức Vụ Thương mại điện tử thuộc MOFCOM, năm 2025, cường độ R&D của các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu nước này đã vượt 8%, trong khi doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây và dữ liệu lớn tăng 13,6%, trở thành động lực mới cho sự phát triển lực lượng sản xuất chất lượng cao.

“AI + thương mại điện tử” đã được ứng dụng rộng rãi trên một số nền tảng lớn. Hồi tháng 1/2026, ứng dụng Qianwen đã thông báo về việc tích hợp toàn diện các dịch vụ hệ sinh thái của Alibaba, bao gồm Taobao, Alipay, Taobao Flash Sale, Fliggy và Amap, trở thành một trong những ứng dụng đầu tiên cho phép các chức năng như giao đồ ăn, mua sắm trực tuyến và đặt vé máy bay được hỗ trợ bởi AI, đồng thời mở dịch vụ cho người dùng dùng thử.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cũng làm rõ những chính sách hỗ trợ thương mại điện tử vươn ra toàn cầu. Theo đó, chính phủ Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các Khu thí điểm tổng hợp về thương mại điện tử xuyên biên giới, tổ chức các khu vực này triển khai những sáng kiến ​​chuyên biệt tập trung vào việc xây dựng thương hiệu, thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn, cũng như hỗ trợ các nền tảng và người bán mở rộng sang thị trường nước ngoài.

Hướng dẫn cũng khuyến khích các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc thiết lập các cơ sở thu mua trực tiếp tại nước ngoài, mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao và đặc sắc, đồng thời thiết lập “làn ưu tiên” thương mại điện tử nhằm đưa các mặt hàng cao cấp từ khắp nơi trên thế giới vào thị trường Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: thương mại điện tử xuyên biên giới MOFCOM Trung Quốc phát triển thương mại điện tử AI + thương mại điện tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xúc tiến thương mại, gia tăng cơ hội để DN Việt tiếp cận thị trường Trung Quốc
VOV.VN - Cơ chế hợp tác "7+8" tại lưu vực sông Hồng đang mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt tiếp cận sâu thị trường Trung Quốc. Việc kết nối hạ tầng, hiện đại hóa logistics và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch là giải pháp then chốt giúp hàng hóa Việt thâm nhập thị trường tỷ dân một cách bền vững.

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn
VOV.VN - Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Trung Quốc lan tràn sử dụng trái phép hình ảnh, giọng nói diễn viên, MC bằng AI
VOV.VN - Một hiệp hội chuyên môn tại Trung Quốc mới đây đã phải ra tuyên bố, lên án tình trạng lạm dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm việc hoán đổi khuôn mặt, sao chép giọng nói và sử dụng trái phép hình ảnh cũng như âm thanh của diễn viên để huấn luyện các mô hình AI.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp