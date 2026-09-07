English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đơn hàng dệt may nhỏ giọt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Thứ Hai, 06:00, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù đơn hàng dệt may cơ bản đã được bảo đảm đến hết năm, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như biến động tỷ giá, chi phí logistics và các chính sách thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh khách hàng thận trọng khi ký kết đơn hàng mới và triển vọng năm 2027 còn nhiều ẩn số, các DN ngành dệt may đang tập trung giữ ổn định lực lượng lao động, nâng cao năng suất, linh hoạt điều hành sản xuất và ưu tiên các đơn hàng có giá trị gia tăng cao, từ đó củng cố nền tảng nội lực cho giai đoạn tới. Trong những tháng cuối năm 2026, nhiều DN đã đủ đơn hàng cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu, song áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan tiếp tục gia tăng.

Đơn hàng nhỏ và khó trong tâm lý thận trọng

Cơ cấu mặt hàng của Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10) hiện không có những đơn hàng lớn, sản phẩm phổ thông. Đa số các đơn hàng hiện nay có quy mô vừa và nhỏ nhưng yêu cầu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm ngày càng phức tạp, đòi hỏi May 10 phải nâng cao năng lực tổ chức sản xuất.

Don hang det may nho giot trong boi canh thi truong nhieu bien dong hinh anh 1
Nhiều DN dệt may đã đủ đơn hàng cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu

Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc May 10 cho biết, hiện DN đã bảo đảm đủ việc làm đến hết tháng 11 và dự kiến có đủ đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến hết năm. Để đáp ứng tiến độ giao hàng, May 10 liên tục phát động các phong trào thi đua, động viên người lao động tăng ca xử lý khối lượng hàng dư, dự kiến đến đầu tháng 9 May 10 có thể giảm thời gian làm thêm giờ.

“Đối với thị trường EU, DN ghi nhận một số đề nghị tăng sản lượng từ khách hàng, nhưng đây mới chỉ là tín hiệu cục bộ và chưa phản ánh xu hướng chung của thị trường. Một số khách hàng truyền thống cũng đã đề xuất tăng đơn hàng cho năm 2027 nhưng chưa phải là động thái chung của toàn bộ khách hàng trên thị trường. Vì vậy, May 10 sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, theo dõi nhu cầu của các khách hàng chủ lực để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng cho năm 2027”, ông Long cho hay.

Với Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex), diễn biến thị trường hiện có nhiều điểm tương đồng với bức tranh chung của ngành may, đặc biệt là ở nhóm đơn hàng gia công CMT (cắt-may-hoàn thiện sản phẩm) xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Hanosimex thông tin, hiện DN đang tập trung hoàn thành các đơn hàng giao vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Tuy nhiên, hoạt động đặt chỗ vận chuyển đang gặp nhiều khó khăn do thời gian xác nhận và bố trí container ngày càng ngắn.

“Nếu trước đây DN có thể chủ động theo dõi và lên kế hoạch đặt chỗ cho các tuần tiếp theo thì hiện nay, nhiều lô hàng chỉ có khoảng 3 ngày để hoàn tất việc đưa hàng lên container sau khi được xác nhận. Điều này làm giảm tính chủ động trong tổ chức sản xuất, logistics và gây áp lực lớn đối với kế hoạch giao hàng”, ông Tùng cho biết.

Điểm đáng chú ý theo ông Tùng, một số đơn hàng quy mô lớn dù đã đưa vào sản xuất, vẫn có khả năng bị khách hàng điều chỉnh giảm sản lượng hoặc lùi thời gian giao hàng, thậm chí có thể yêu cầu đột xuất sản xuất trở lại, điều này cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào nhu cầu tiêu thụ của các khách hàng.

Trong khi đó, cơ cấu đơn hàng cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2025 chủ yếu là các mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật đơn giản, hiện nay khách hàng có xu hướng đặt các sản phẩm có quy cách may phức tạp hơn, tích hợp nhiều công đoạn như in, thêu và đính kết, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực tổ chức sản xuất.

“Hanosimex hiện đã bảo đảm đủ đơn hàng đến hết tháng 9, tỷ lệ lấp đầy kế hoạch tháng 10 đạt khoảng 70%, còn lại tháng 11 và 12 đạt khoảng 30%. Khách hàng vẫn duy trì tâm lý thận trọng, tích cực khảo giá nhưng chưa đưa ra quyết định đối với các đơn hàng lớn. Vì vậy, triển vọng đơn hàng quý IV vẫn còn nhiều thách thức, DN chưa nhận được nhiều tín hiệu rõ ràng từ khách hàng cho giai đoạn cuối năm”, ông Tùng cho biết.

Don hang det may nho giot trong boi canh thi truong nhieu bien dong hinh anh 2
DN dệt may duy trì chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng

Ưu tiên đơn hàng giá trị gia tăng, hiệu quả cao

Trước thách thức bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm của toàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), ông Cao Hữu Hiếu, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, mặc dù đơn hàng cơ bản đã được bảo đảm đến hết năm, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như biến động tỷ giá, chi phí logistics và các chính sách thương mại quốc tế.

Vì vậy, các DN trực thuộc tập đoàn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng nhiều kịch bản điều hành phù hợp với từng tình huống nhằm giảm thiểu rủi ro. Các DN đang kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất lao động, quản trị hiệu quả dòng tiền, hàng tồn kho và các rủi ro tài chính, qua đó bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Với khối sản xuất kinh doanh sợi, các DN theo dõi sát diễn biến giá nguyên liệu để xây dựng kế hoạch mua bông với mức chi phí hợp lý; đồng thời kiểm soát chặt tồn kho, công nợ và vốn lưu động nhằm hạn chế rủi ro khi giá nguyên liệu biến động. Với khối sản xuất kinh doanh may, trọng tâm là duy trì chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng, đồng thời chủ động chuẩn bị cho quá trình đàm phán đơn hàng quý I/2027 khi đơn hàng quý IV/2026 đã cơ bản được lấp đầy.

“Các đơn vị Vinatex ưu tiên lựa chọn những đơn hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả tốt. Đồng thời, tiếp tục xử lý dứt điểm những tồn tại trong quản trị, bảo đảm hoạt động tài chính minh bạch, hiệu quả và sẵn sàng ứng phó với mọi biến động của thị trường”, ông Hiếu nêu rõ.

Từ thực tế đơn hàng những tháng cuối năm 2026 cho thấy, bức tranh sản xuất kinh doanh ngành dệt may năm 2027 được dự báo sẽ còn nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi các DN cần chủ động xây dựng phương án ứng phó và mở rộng cơ hội thị trường, có kế hoạch đàm phán sớm với khách hàng ngay ở thời điểm hiện tại.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bán hàng online: Sàn TMĐT đã nộp thuế thay, người bán có cần xuất hóa đơn?
Bán hàng online: Sàn TMĐT đã nộp thuế thay, người bán có cần xuất hóa đơn?

VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử băn khoăn về việc khi các sàn thương mại điện tử đã nộp thuế thay, người bán tự xuất hóa đơn nữa liệu có bị tính thuế hai lần?

Bán hàng online: Sàn TMĐT đã nộp thuế thay, người bán có cần xuất hóa đơn?

Bán hàng online: Sàn TMĐT đã nộp thuế thay, người bán có cần xuất hóa đơn?

VOV.VN - Nhiều hộ kinh doanh khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử băn khoăn về việc khi các sàn thương mại điện tử đã nộp thuế thay, người bán tự xuất hóa đơn nữa liệu có bị tính thuế hai lần?

Doanh nghiệp tư nhân chịu sức ép kép, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh
Doanh nghiệp tư nhân chịu sức ép kép, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh

VOV.VN - Khu vực kinh tế tư nhân đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đặc biệt. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với sức ép kép từ những hạn chế kéo dài nhiều năm trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Doanh nghiệp tư nhân chịu sức ép kép, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh

Doanh nghiệp tư nhân chịu sức ép kép, đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh

VOV.VN - Khu vực kinh tế tư nhân đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đặc biệt. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với sức ép kép từ những hạn chế kéo dài nhiều năm trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Cá tra Việt Nam vào thực đơn nhà hàng sushi "khó tính" nhất thế giới
Cá tra Việt Nam vào thực đơn nhà hàng sushi "khó tính" nhất thế giới

VOV.VN - Để có thể thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật Bản, đặc biệt là các phân khúc có yêu cầu cao như chuỗi nhà hàng sushi, doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cảm quan và an toàn thực phẩm.

Cá tra Việt Nam vào thực đơn nhà hàng sushi "khó tính" nhất thế giới

Cá tra Việt Nam vào thực đơn nhà hàng sushi "khó tính" nhất thế giới

VOV.VN - Để có thể thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật Bản, đặc biệt là các phân khúc có yêu cầu cao như chuỗi nhà hàng sushi, doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cảm quan và an toàn thực phẩm.

Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông
Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông

VOV.VN - Sau tuyên bố của Iran về việc cho phép tàu thuyền “không có tính chất thù địch” hoạt động tại eo biển Hormuz, hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc COSCO Shipping Lines đã khôi phục nhận đơn đặt hàng mới từ khu vực Viễn Đông đến nhiều quốc gia Trung Đông.

Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông

Hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc nối lại đơn hàng đi Trung Đông

VOV.VN - Sau tuyên bố của Iran về việc cho phép tàu thuyền “không có tính chất thù địch” hoạt động tại eo biển Hormuz, hãng vận tải biển lớn nhất Trung Quốc COSCO Shipping Lines đã khôi phục nhận đơn đặt hàng mới từ khu vực Viễn Đông đến nhiều quốc gia Trung Đông.

Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"
Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"

VOV.VN - Xung đột Trung Đông đẩy cước vận tải tăng gấp đôi, gấp ba, chuỗi cung ứng gián đoạn, tác động mạnh đến doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Để ứng phó, các đơn vị đang ráo riết chia nhỏ đơn hàng, tìm nguồn cung nhiên liệu thay thế từ Mỹ, Úc.

Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"

Chia nhỏ đơn hàng - cách dệt may Thành phố Hồ Chí Minh "thoát hiểm"

VOV.VN - Xung đột Trung Đông đẩy cước vận tải tăng gấp đôi, gấp ba, chuỗi cung ứng gián đoạn, tác động mạnh đến doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Để ứng phó, các đơn vị đang ráo riết chia nhỏ đơn hàng, tìm nguồn cung nhiên liệu thay thế từ Mỹ, Úc.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp