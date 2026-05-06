  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồng Nai lập đoàn kiểm tra công vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 11:32, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 07 về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề về trách nhiệm công vụ trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ông Đặng Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nội TP Đồng Nai được phân công làm trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Đoàn có nhiệm vụ tập trung rà soát việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm năm 2026; kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch UBND thành phố Đồng Nai đã giao.

Cùng với đó, đoàn sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả theo từng đợt, tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị có sai phạm. 

Ngoài ra, đoàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian kiểm tra là trong năm 2026 và đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập đoàn kiểm tra này nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai.

Đồng Nai thành lập đoàn kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công

Nhà vườn Đồng Nai lạc quan chờ vụ sầu riêng sạch

VOV.VN - Thu hoạch muộn hơn sầu riêng miền Tây từ 20 ngày đến một tháng, nông dân Đồng Nai đang nắm giữ lợi thế lớn về thời điểm cung ứng. Việc tuân thủ kỹ thuật canh tác nghiêm ngặt, đảm bảo không còn dư lượng chất cấm được xem là “chìa khóa” để sầu riêng miền Đông tự tin đối mặt với những biến động của thị trường.

Lưu Sơn-CTV Mai Thy/VOV TPHCM
Tag: bồi thường giải phóng mặt bằng Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công Đồng Nai dự án trọng điểm Đồng Nai Quyết định 07/QĐ-UBND Đồng Nai
TP.HCM triển khai 20 bước giải phóng mặt bằng Vành đai 4
VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Vành đai 4 với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026.

TP.HCM tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử vào ứng dụng Công dân số
VOV.VN - TP.HCM đang thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM (App Công dân số TP.HCM), hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân.

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số
VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

