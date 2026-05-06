Đồng Nai lập đoàn kiểm tra công vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND, ông Đặng Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nội TP Đồng Nai được phân công làm trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Đoàn có nhiệm vụ tập trung rà soát việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm năm 2026; kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch UBND thành phố Đồng Nai đã giao.

Cùng với đó, đoàn sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả theo từng đợt, tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị có sai phạm.

Ngoài ra, đoàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian kiểm tra là trong năm 2026 và đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập đoàn kiểm tra này nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai.

Đồng Nai thành lập đoàn kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công

