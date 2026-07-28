Đồng Nai phải chuyển dịch các khu công nghiệp để tăng trưởng 2 con số

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai cho rằng, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải hiện không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã trờ thành yêu cầu cấp thiết.

Đối với một địa phương có quy mô công nghiệp lớn như Đồng Nai, đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và tạo dựng nền tảng phát triển lâu dài.

Đồng Nai xác định, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh không đơn thuần là đáp ứrng các tiêu chun về môi trường mà còn là quá trình tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại Diễn đàn chiều ngày 28/7

TP. Đồng Nai sẽ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Đồng thời, thành phố từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng sinh thái, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên nước, tuần hoàn chất thải và hình thành sự cộng sinh giữa các doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp.

Cùng với đó, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị khu công nghiệp, nhất là trong giám sát môi trường, sử dụng năng lượng, quản lý chất thải và kiểm kê phát thải khí nhà kính; đồng thời tăng cường hợp tác với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Chính quyền thành phố cũng xác định rõ, quá trình này không thể thành công bằng những khẩu hiệu chung chung, mà phải được cụ thể hóa bằng cơ chế phù hợp, lộ trình rõ ràng, nguồn lực khả thi và những kết quả có thể đo đếm được.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách- Chiến lược Trung ương

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách- Chiến lược Trung ương, phát triển nhanh, bền vững là xu thế tất yếu của các quốc gia cũng như là các địa phương. Đồng Nai đóng vai trò là cực tăng trưởng quốc gia, vì vậy trong thời gian tới thành phố này phải dịch chuyển mạnh mẽ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, sinh thái… phù hợp xu thế.

"Việc chuyển dịch này thì sẽ giúp cho việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về thu hút vốn FDI thế hệ mới, cũng giúp cho việc chuyển đổi những mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của các địa phương theo đúng định hướng dịch chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Tạo điều kiện để Đồng Nai nói riêng có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới", ông Hiển cho biết thêm.