Hộ gia đình Nhật Bản giảm chi tiêu "phơi bày" thực trạng lớn của nền kinh tế



Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong tháng 5 vừa qua, chi tiêu cho tiêu dùng của các hộ gia đình có từ hai người trở lên tại nước này (tính theo giá trị thực, không tính đến biến động giá cả) ở mức 320.345 Yen (khoảng hơn 52 triệu đồng), giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái - đánh dấu tháng sụt giảm thứ 6 liên tiếp.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này được xác nhận là do các yếu tố như tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và khí đốt lên cao, vấn đề đồng yên suy yếu, đã dẫn đến việc người dân giảm chi tiêu cho du lịch, tình trạng lạm phát dai dẳng và làn sóng tăng giá mới trực tiếp bóp nghẹt ngân sách dành cho các hoạt động chi tiêu của các hộ gia đình…

Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Nhật Bản giảm tháng thứ 6 liên tiếp, bất chấp thu nhập bình quân của mỗi lao động tăng tháng thứ 53 liên tiếp - Ảnh: NHK

Trong số đó, chi tiêu cho cho nhóm “văn hóa và giải trí”, bao gồm du lịch trong nước và quốc tế, giảm 3,1%, chi tiêu cho nhóm “tiện ích”, bao gồm hóa đơn tiền điện, nước, gas giảm 7,6%... Đáng chú ý, trong tháng 5 vừa qua, doanh số bán “đồ nội thất và đồ gia dụng” tại Nhật Bản tăng 23%, nguyên nhân một phần do người tiêu dùng tiếp tục tích trữ các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, như màng bọc thực phẩm, túi ni lông để đối phó với tình hình ở Trung Đông.

Trong khi đó, mặc dù gần đây các hộ gia đình có xu hướng tiết kiệm chi tiêu đối với “thực phẩm” - nhóm mặt hàng chiếm khoảng 1/3 tổng ngân sách các hộ gia đình tại Nhật Bản, nhưng do sự gia tăng của các hoạt động ăn tiệm (ăn ngoài) và mua thực phẩm chế biến sẵn, đã dẫn đến số liệu chi tiêu thực tế cho “thực phẩm” tăng 2,4%.

Theo đánh giá, chuỗi giảm 6 tháng liên tiếp của tổng chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình là minh chứng cho thấy, nhu cầu nội địa tại Nhật Bản vẫn còn rất mong manh. Mặc dù các nghiệp đoàn lao động lớn vừa giành được mức tăng lương lịch sử, nhưng tốc độ tăng lương thực tế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp đà tăng của giá cả.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố sáng nay, thu nhập tiền mặt bình quân trên mỗi người lao động tại nước này trong tháng 5 vừa qua đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái - đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 53 liên tiếp. Tiền lương thực tế - phản ánh sự thay đổi về giá cả, cũng tăng 1,4%, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp.

Chuỗi giảm chi tiêu tiêu dùng 6 tháng liên tiếp này được giới chuyên gia nhận định “phơi bày” những thực trạng lớn của nền kinh tế Nhật Bản hiện nay, đó là “cuộc chiến giữa lương và lạm phát”, những áp lực giữa đồng yên nội địa yếu và giá năng lượng toàn cầu…

Những số liệu này sẽ đặt ra yêu cầu đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phải cực kỳ thận trọng, nhất là không thể vội vàng triển khai việc thắt chặt chính sách tiền tệ hay tăng lãi suất mạnh tay, vì điều này có thể “dập tắt đốm lửa” phục hồi tiêu dùng nhen nhóm.