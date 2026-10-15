Đồng Tháp đầu tư gần 336 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển Gò Công

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 6,8 km, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trúng thầu thi công, với tổng mức đầu tư gần 336 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Dự án gồm hai hạng mục chính là xây dựng tuyến đê giảm sóng và sửa chữa mặt đê hiện hữu. Trong đó, tuyến đê giảm sóng gồm hai đoạn: đoạn 1 dài khoảng 5,789 km và đoạn 2 dài khoảng 1,028 km.

Theo thiết kế, tuyến đê giảm sóng được xây dựng bằng các cấu kiện bê tông cốt thép rỗng, lắp ghép thành tuyến đê đặt cách bờ. Hệ thống đê giảm sóng và mỏ hàn phía trong sử dụng cấu kiện giảm sóng TC1, bố trí trên bè cừ tràm và vải địa kỹ thuật chống lún. Lớp đá dăm có tác dụng tạo mặt phẳng, tăng ma sát trong quá trình lắp đặt và góp phần nâng cao độ ổn định của công trình.

Công trình xây kè chống sạt lở bờ biển Gò Công đang được triển khai thi công

Đối với hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu, dự án thực hiện trên chiều dài 2,5 km, với mặt đê rộng 7,5 m. Ngoài ra, công trình còn bố trí gờ chắn kết hợp tạo cảnh quan du lịch ở phía biển và phía đồng, đồng thời sơn vạch phân chia tim đê nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trong tổng mức đầu tư gần 336 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 281 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Thời gian thi công dự kiến 450 ngày, công trình phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11/2027.

Nhiều vị trí ven đê biển Gò Công trước đây đã được thực hiện các công trình chống xói lở, gây bồi đã phát huy hiệu quả

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư trước đó, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, công trình tạo điều kiện khôi phục rừng ngập mặn, giảm thiệt hại do thiên tai, góp phần phát triển du lịch và kinh tế biển tại địa phương.