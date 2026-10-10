TP.HCM bắt đầu phân luồng nhiều tuyến đường để làm metro, người dân lúng túng

Mặc dù việc tổ chức lại giao thông để thi công các ga thuộc Metro số 2 đã được cơ quan chức năng thông báo từ nhiều ngày trước và bắt đầu vào ngày cuối tuần, nhưng nhiều người dẫn di chuyển theo thói quen nên khá lúng túng với những thay đổi.

Nhiều người vẫn chưa nắm thông tin nên vẫn đi theo thói quen (ảnh: Hà An)

Khoảng 8h30 ngày 10/10, cơ quan chức năng chính thức đưa vào hoạt động các hệ thống biển báo mới tại các giao lộ các đoạn đường từ hai chiều thành một chiều. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh niên xung phong cùng công nhân nhà thầu cũng túc trực ngay tại các nút giao, nhất là tại nút giao Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám… tuy nhiên nhiều người dân vẫn di chuyển theo thói quen nên lực lượng chức năng khá vất vả để nhắc nhở.

Giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai khá đông (ảnh: Hà An)

Các tuyến đường gần khu vực ngã từ Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám, các nút giao với hai tuyến đường trên cũng ghi nhận tình trạng đông đúc.

Lực lượng chức năng phải nhắc nhở để mọi người đi đúng chiều (ảnh: Hà An)

Tại các giao lộ, CSGT túc trực để hướng dẫn (ảnh: Hà An)

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đông đúc (ảnh: Hà An)

Cũng từ ngày 10/10, khu vực ga ST07 - Bảy Hiền thuộc tuyến Metro số 2, trên đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, bắt đầu triển khai rào chắn công trường, chiếm dụng một phần mặt đường. Để phục vụ thi công, giao thông trên các tuyến đường xung quanh cũng được điều chỉnh, trong đó một số đoạn chuyển sang lưu thông một chiều. Ghi nhận tại đây cũng sáng nay cũng khá đông đúc.

Sơ đồ tổ chức giao thông ga ST02-Tao Đàn (ảnh: MAUR)

Sơ đổ tổ chức giao thông ga ST07 - Bảy Hiền (ảnh: MAUR)

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, các phương tiện không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám.

Phương tiện từ đường Trường Chinh đến nút giao chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ. Trong khi đó, xe từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến nút giao phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.

Dự kiến việc thi công sẽ kéo dài hơn 3 năm theo nhiều giai đoạn. Tùy vào thực tế mỗi giai đoạn, nhà thầu sẽ mở rộng mặt đường tạm, rào chắn theo từng khu vực và duy trì phần đường cho lưu thông. Ngành chức năng cũng sẽ túc trực để điều tiết.

Phương án tổ chức giao thông tại các nhà ga - Đối với việc thi công nhà ga ST2: + Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình lưu thông thay thế: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám. + Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình lưu thông thay thế: Trương Định - Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai. + Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân: Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện. - Đối với việc thi công nhà ga ST3: + Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Tú Xương đi Võ Thị Sáu. Lộ trình lưu thông thay thế: Lộ trình 1 (dành cho các phương tiện hướng từ đường Võ Thị Sáu hoặc Rạch Bùng Binh): Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Ngô Thời Nhiệm) - Cách Mạng Tháng Tám. Lộ trình 2 (dành cho các phương tiện hướng từ đường Ba Tháng Hai): Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám. + Đường Võ Thị Sáu đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Thông: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cách Mạng Tháng 8 đi Nguyễn Thông. + Đường Nguyễn Thông đoạn từ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Võ Thị Sáu đi Lý Chính Thắng, đồng thời cải tạo vỉa hè bố trí 2 làn xe máy (mỗi bên vỉa hè 1 làn) để tăng cường khả năng lưu thông. + Đường Lý Chính Thắng đoạn từ Nguyễn Thông đến Cách Mạng Tháng 8: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Nguyễn Thông đi Cách Mạng Tháng 8. + Đường Nguyễn Thượng Hiền, Ba Tháng Hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Ngã tư Bảy Hiền đến Ngã sáu Dân Chủ) giữ nguyên hướng lưu thông như hiện trạng. + Nút giao Ngã sáu Dân Chủ: Lắp đặt dải phân cách di động qua nút giao (từ đường Ba Tháng Hai đến hàng rào công trường) để phân chia hai dòng phương tiện lưu thông ngược chiều, giảm thiểu xung đột giao thông và tăng khả năng thông hành. + Mở điểm quay đầu: Tháo dỡ một đoạn dải phân cách thép trên đường Ba Tháng Hai (vị trí dự kiến trước Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch) để tạo điểm quay đầu cho xe máy. - Đối với việc thi công nhà ga ST4 – ST5 – ST6: + Đường Cách Mạng Tháng Tám: Cấm các loại xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 02 chiều. + Lộ trình lưu thông thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Lê Bình - Hoàng Sa - Rạch Bùng Binh - Bà Huyện Thanh Quan - Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2. - Đối với việc thi công nhà ga ST7: Tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ: + Các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ (không đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám). + Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. - Đối với việc thi công nhà ga ST8: + Đường Trường Chinh đoạn từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen (thuộc phạm vi thi công nhà ga): cấm xe ô tô khách và xe tải lưu thông theo hướng từ Trương Công Định đi Ngã tư Bảy Hiền) Lộ trình thay thế: Trương Công Định - Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) - Đồng Đen - Trường Chinh. + Các phương tiện từ các đường nhánh ra đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng Ngã tư Bảy Hiền đi Tham Lương. - Đối với việc thi công nhà ga ST9: + Khuyến khích các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nút giao An Sương đi Trung tâm thành phố trên các lộ trình sau: Lộ trình 1: Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Lộ trình 2: Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. + Trên đường Tân Kỳ Tân Quý: cấm xe ôtô lưu thông theo hướng từ đường Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. + Trên đường Huỳnh Văn Gấm: cấm xe ôtô lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di. - Đối với việc thi công nhà ga ST10: + Đóng dải phân cách tại các giao lộ hiện hữu: Phạm Văn Bạch – Trường Chinh, Tây Thạnh – Trường Chinh và Phan Huy Ích – Trường Chinh. Lộ trình thay thế cho các phương tiện có nhu cầu quay đầu xe trên đường Trường Chinh như sau: - Hướng từ Bến Thành đi ngã tư An Sương: + Dành cho tất cả các loại xe: tại giao lộ Trường Chinh – Phan Văn Hớn hoặc vị trí quay đầu xe làm mới cách nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m (đối diện siêu thị Coopmart Thắng Lợi số 02 Trường Chinh) để quay đầu xe đi về Bến Thành. + Dành cho các loại xe có chiều cao ≤ 2m: đường Trường Chinh - đường mở mới dưới dạ cầu Tham Lương - đường CN3 - (hoặc CN5 - CN2) - Tây Thạnh - đường Trường Chinh để đi về Bến Thành. - Hướng từ ngã tư An Sương đi Bến Thành: quay đầu xe tại giao lộ Trường Chinh – Cộng Hòa hoặc vị trí quay đầu xe làm mới cách nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m (đối diện siêu thị Coopmart Thắng Lợi số 02 Trường Chinh) để đi về ngã tư An Sương.