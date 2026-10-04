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Phó Thủ tướng: Khẩn trương kết nối các tuyến cao tốc để giảm tải cho QL51

Chủ Nhật, 14:47, 04/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này nhằm giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và tạo hành lang lưu thông xuyên suốt cho dòng phương tiện vận tải hàng hóa trọng tải lớn.

Ngày 4/10, trong quá trình kiểm tra tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện các kết nối giữa cao tốc.

Cụ thể, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần sớm kết nối để giảm áp lực cho QL51. Mục tiêu là hình thành các trục cao tốc liên thông từ phường Long Thành đến khu vực Vũng Tàu và ngược lại, qua đó tổ chức lại dòng phương tiện trên mạng lưới giao thông khu vực, từng bước giảm áp lực cho Quốc lộ 51.

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QL51 thường xuyên quá tải khi cao tốc hạn chế xe trên 9 chỗ, xe tải và chưa kết nối với các tuyến (ảnh: Lưu Sơn)

Việc kết nối không chỉ nhằm tạo thêm lựa chọn hành trình cho phương tiện mà còn hướng tới tổ chức cho ô tô tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành.

Tại hiện trường, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất phối hợp triển khai phương án tổ chức giao thông, phấn đấu hoàn thành việc kết nối trong tháng 10.

Theo thống kê, từ ngày 1/10, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km đã được đưa vào khai thác, mở thêm trục giao thông trực tiếp giữa khu vực miền Tây, TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Chỉ sau khoảng hai ngày khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến được ghi nhận ở mức cao, trung bình hơn 25.000 lượt xe/ngày.

Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54 km đã được khai thác tạm toàn tuyến từ ngày 18/5. Tuy nhiên, trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến chỉ tổ chức cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h; các nhóm phương tiện khác chưa được tổ chức lưu thông.

Việc hạn chế phương tiện khiến một phần đáng kể dòng xe, nhất là xe tải và phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa, vẫn phải sử dụng QL51 trên hành trình giữa Long Thành và Vũng Tàu. Trong khi đó, đây là tuyến đường đang chịu áp lực lớn do mật độ phương tiện cao, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ Long Thành.

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Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sáng 4/10 (ảnh: Minh Tuệ)​​​​

Theo phương án được định hướng, cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao QL56 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và theo chiều ngược lại.

Cùng với đó, phương án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp (TP.Đồng Nai) cũng được nghiên cứu triển khai. Khi các điểm kết nối được hoàn thiện, mạng lưới cao tốc khu vực sẽ có thêm một hành lang liên tục, cho phép phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đi qua Long Thành, tiếp tục đến khu vực Vũng Tàu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc lộ 51.

Với xe tải, phương án này đặc biệt có ý nghĩa khi tạo thêm không gian lưu thông cho dòng phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, khu công nghiệp và cảng biển trong khu vực. Dòng xe được phân bổ lại trên các tuyến cao tốc cũng sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và đường đô thị đang phải gánh lưu lượng xe lớn.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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