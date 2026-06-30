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Đồng Tháp đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng để xây dựng khu công nghiệp vùng ven biển

Thứ Ba, 10:13, 30/06/2026
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VOV.VN - Nhằm phát triển kinh tế- xã hội về hướng Đông, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp. Đây là khu công nghiệp nằm ở vị trí cửa sông, cận kề với biển Đông rất có tiềm năng phát triển, thu hút đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp nằm ở địa bàn xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp có quy mô 285 ha (bao gồm diện tích sử dụng đất các phân khu chức năng khu công nghiệp là 278,23 ha; diện tích đất hành lang bảo vệ nguồn nước, đất sông Soài Rạp và đất hành lang lộ giới Huyện lộ 10 là 6,77 ha). Dự án có vốn đầu tư khoảng 2.750 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

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Khu vực sẽ xây dựng Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, dựa trên cơ sở tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí hợp pháp đã đầu tư hình thành tài sản tại dự án; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ dự án và các nội dung được giao thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Gia Thuận hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án…

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Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp sẽ góp phần làm theo đổi vùng đất nhiễm mặn ven biển Gò Công.

Theo quyết định, nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và quyết định này; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư đối với dự án theo quy định pháp luật.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu. Đây là lựa chọn phù hợp với lợi thế địa phương khi tỉnh có lợi thế là vùng nguyên liệu nông sản lớn, đặc biệt là lúa gạo, thủy sản và trái cây.

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Công nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế- xã hội vùng biển Gò Công vươn lên

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 26 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó, có 3 khu công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó, có 06 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.068 ha; 4 khu công nghiệp đang triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng với diện tích hơn 1.115 ha; 16 khu công nghiệp còn lại đang trong giai đoạn quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn hiện thu hút 179 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 87,5 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp đạt trên 94%.

Việc có thêm Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp là bước quan trọng để Đồng Tháp chuẩn bị quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ dầu khí và các ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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