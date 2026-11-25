Nguồn cung vật liệu đá đang trở thành vấn đề “nóng” đối với ngành xây dựng tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian dài, thị trường liên tục rơi vào tình trạng khan hiếm, khiến các nhà thầu và doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng phải đối mặt với áp lực giá tăng cao.

Hiện nay, giá các loại đá xây dựng dao động từ 840.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/m³, (tùy loại và chất lượng). Tại một số khu vực nông thôn, giá đá được vận chuyển đến tận nhà dân lên đến 1,2 triệu đồng/m³. Đáng chú ý, giá đá liên tục biến động, mỗi đợt tăng thêm vài chục nghìn đồng/m³ do nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào các địa phương khác. Một số doanh nghiệp sản xuất bê tông tươi trên địa bàn phải cắt giảm thời gian sản xuất, thậm chí dừng hoạt động một vài thời điểm do thiếu nguồn nguyên liệu liệu đá.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nguyên Khang vận chuyển đá từ Cam Ranh về Đồng Tháp để cung cấp cho khách hàng trong điều kiện khó khăn, phát sinh chi phí

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Triệu Cang, xã Long Hưng cho biết, tình trạng khan hiếm đá đang khiến hoạt động kinh doanh và thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung ứng nhưng được thông báo phải chờ đến sau Tết Dương lịch mới có hàng. Đá đang lên, mỗi tuần lên 30 nghìn đồng/khối, đá 1x2 có chỗ bán 1 triệu, có chỗ bán trên 1 triệu đồng/mét khối.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn rất nhiều dự án đang và sẽ triển khai nên nguồn vật liệu đá cần rất lớn

Để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, thời gian qua, nhiều nhà thầu phải huy động sà lan trọng tải lớn đến các địa phương ngoài tỉnh tìm mua đá đưa về dự trữ. Các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cũng chủ động liên hệ với các mỏ đá tại An Giang, Đồng Nai và một số tỉnh miền Trung để tìm nguồn cung. Tuy nhiên, lượng đá nhập về vẫn nhỏ giọt, không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Nhiều dự án xây dựng đang chậm tiến độ do khan hiếm vật liệu cát, đá

Ông H., chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Kim Sơn cho biết, nguồn hàng hiện rất khó đặt mua. Mỗi chuyến nhập chỉ khoảng 300m³ đá, chủ yếu duy trì lượng hàng để cung cấp cho khách quen. Thời gian chờ tàu lấy hàng kéo dài cũng làm phát sinh thêm chi phí.

Không chỉ khan hiếm nguồn hàng, chi phí khai thác, thu mua và vận chuyển đá từ các địa phương xa cũng khiến giá thành tăng mạnh. Để có nguồn cung ổn định, một số doanh nghiệp phải trực tiếp đến các tỉnh miền Trung tìm kiếm, thương thảo với đối tác, sau đó vận chuyển đá bằng đường biển về Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Tấn Chiến, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Khang, doanh nghiệp chuyên cung ứng đá xây dựng tại Đồng Tháp chia sẻ: “Giá nay tại mỏ lên giá 50 nghìn đồng/tấn so với tháng trước. Giá bình quân 550 nghìn đồng/tấn và có thể cao hơn do đá đẹp cao hơn 10 nghìn đồng/tấn. Giá đá về đến Mỹ Tho cộng tiền vận chuyển thêm 60 nghìn đồng/tấn, tính ra hơn 900 nghìn đồng/khối. Do khan hiếm nên tôi phải ra đến Cam Ranh, Khánh Hòa để thương thảo với đối tác mua về, vất vả lắm”.

Nhiều nhà thầu thi công các dự án trọng điểm phải chủ động mua nguồn đá dự trữ

Trước tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các tỉnh có nguồn đá xây dựng hỗ trợ, chia sẻ nguồn cung để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đến nay, tỉnh An Giang đã hỗ trợ Đồng Tháp 260.000m³ đá phục vụ thi công các dự án cao tốc.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nguồn hỗ trợ cho một số công trình, trong khi nhu cầu đá xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn rất lớn. Hiện Đồng Tháp đang triển khai và chuẩn bị thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm. Vì vậy, áp lực bảo đảm nguồn cung vật liệu đá vẫn còn hiện hữu.

Trong bối cảnh giá vật liệu liên tục tăng, nguồn cung chưa ổn định, các nhà thầu không chỉ đối mặt với nguy cơ đội vốn, phát sinh chi phí mà còn chịu áp lực bảo đảm tiến độ thi công. Việc tìm kiếm nguồn cung ổn định, tăng cường kết nối với các địa phương có mỏ đá và có giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu đang là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.