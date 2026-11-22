Theo cơ quan công an, qua điều tra xác định, tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang trước đây, hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia dự thầu và trúng thầu 126 gói thầu thuộc các dự án trồng và chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư của các dự án hơn 267,8 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các hạng mục gồm cây, cọc chống, phân bón được xác định theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu hơn 109 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo kết quả định giá tài sản, tổng giá trị tài sản được xác định hơn 23,7 tỷ đồng. Tổng giá trị thiệt hại của 126 dự án được xác định hơn 61,2 tỷ đồng.

Đồng Tháp rà soát 32 dự án cây xanh do hệ thống Công Minh trúng thầu

Cũng theo cơ quan điều tra, trong số 126 dự án nêu trên, có 32 dự án mà chủ đầu tư chưa thực hiện thanh toán hết cho nhà thầu theo hợp đồng.

Để hạn chế thiệt hại cho Nhà nước và tiếp tục xử lý những sai phạm có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và quyết toán đối với 32 dự án này, căn cứ kết quả định giá tài sản đã nêu để giải quyết phần còn lại của các dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đề nghị tỉnh rà soát các dự án có vốn đầu tư công khác mà hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu theo danh sách gửi kèm, nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm nếu có.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đề nghị địa phương thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn; kịp thời phát hiện sai phạm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài.

Hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu trải rộng ở nhiều địa bàn, gồm các công trình trồng, chăm sóc, cải tạo cây xanh, công viên, vườn hoa và chỉnh trang đô thị. Việc rà soát, đối chiếu hồ sơ, giá trị thực hiện và thanh toán các dự án là cơ sở để địa phương xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý đúng quy định, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, trong số 32 dự án mà chủ đầu tư chưa thực hiện thanh toán hết cho nhà thầu theo hợp đồng thì có nhiều dự án có giá trị thiệt hại lớn theo thanh toán thực tế như: Trồng cây xanh và hoa kiểng trong khuôn viên và đường phố năm 2020 tại phường Sa Đéc; Trồng cây xanh, hoa kiểng khu hoa viên và các khu dân cư (Ban Quản lý công trình đầu tư TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũ); Hoa viên đường Cái Tắc Thông Lưu, trồng cây xanh đường Hàm Nghi (Ban quản lý công trình công cộng TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ); Trung tâm văn hóa- Thể thao huyện Cai Vung(Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũ); cải tạo công viên khu 500 căn phường Mỹ Phú (Ban quản lý công trình công cộng TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ)…