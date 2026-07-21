Công an xác minh thông tin tố gian lận thi THPT tại Ninh Bình không có căn cứ

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc gian lận thi cử tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về các vụ gian lận tại địa phương khác.

Mới đây, một tài khoản trên nền tảng Threads đăng tải bài viết tố cáo xảy ra gian lận tại một cụm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận và gây xôn xao dư luận.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua xác minh, các cơ quan chức năng xác định nội dung bài viết hoàn toàn không có căn cứ. Chủ tài khoản đã được mời làm việc và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin sai sự thật do một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân và gây hoang mang trong xã hội. Người đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở học sinh kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, không bình luận theo cảm tính và không tiếp tay lan truyền các thông tin chưa được xác thực.

Trong bối cảnh thông tin được lan truyền chỉ trong vài giây, việc kiểm chứng nguồn tin và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng là kỹ năng cần thiết đối với mỗi học sinh, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.