  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ hội Trái cây lần thứ I năm 2026 với quy mô lớn

Thứ Ba, 09:14, 19/05/2026
VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để triển khai  công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026.

Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5/6 đến ngày 8/6/2026) với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Đây là lễ hội với quy mô cấp tỉnh, địa điểm tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh).

Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc Lễ hội; không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng cây ăn trái Đồng Tháp; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Đồng Tháp…

Ông Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội trái cây năm 2026

Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Triển lãm ảnh “Nét đẹp miền quê sông nước”; Không gian hoạt động “Gắn tuổi cho cây, cho quả” vinh danh các nhà vườn có cây trồng nhiều năm tuổi; Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây “Đồng Tháp - Ngọt vị phù sa, đậm đà tình đất”; Hội thi ẩm thực và trưng bày, giới thiệu các món ngon từ trái cây Đồng Tháp “Hương vị đất Sen hồng”; Hội thi “Duyên dáng miệt vườn”… Lễ khai mạc Lễ hội diễn ra từ 20-22 giờ ngày 5/6 và  Lễ bế mạc vào lúc 19 giờ ngày 8/6.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị báo báo công tác chuẩn bị, ông Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan bám sát phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt hoạt động này.

Sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp có diện tích và sản lượng lớn nhất trong các loại trái cây

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị, thương hiệu và hình ảnh ngành hàng trái cây đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng; góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Đây còn là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm trái cây an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà vườn thu hoạch trái thanh long

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động kết nối, hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái ngành hàng trái cây, gồm: cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, tổ chức tín dụng - ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ logistics; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng trái cây.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có khoảng 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng đạt từ 2,2-2,5 triệu tấn/năm, tập trung nhiều ở khu vực tỉnh Tiền Giang cũ. Trong đó, có nhiều loại trái cây có giá trị như sầu riêng, xoài, thanh long, mít, cam, quýt, bưởi, nhãn...

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: du lịch Đồng Tháp đặc sản Đồng Tháp Quảng trường Hùng Vương Đồng Tháp lễ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp
Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện khó khăn
VOV.VN - So với các năm trước, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp hiện nay gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm, thậm chí chậm hơn tỉ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước. Các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Đồng Tháp chế biến sâu để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị nông sản
VOV.VN - Đồng Tháp - một trong những vựa nông sản lớn của vùng ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.

Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít
VOV.VN - Trước tình trạng giá sầu riêng, mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu.

Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi
VOV.VN - Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.

Loạt xã cù lao ở Đồng Tháp được “nâng hạng” thành xã đảo
VOV.VN - Từ những cù lao biệt lập giữa sông Tiền, Đồng Tháp nay đã có 5 xã đảo sau khi thêm 3 địa phương vừa được công nhận, mở ra cơ hội hưởng loạt chính sách ưu đãi đặc thù về hạ tầng, kinh tế và an sinh cho người dân vùng sông nước.

