Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ hội Trái cây lần thứ I năm 2026 với quy mô lớn

Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5/6 đến ngày 8/6/2026) với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Đây là lễ hội với quy mô cấp tỉnh, địa điểm tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh).

Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm: Lễ khai mạc Lễ hội; không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng cây ăn trái Đồng Tháp; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Đồng Tháp…

Ông Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội trái cây năm 2026

Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Triển lãm ảnh “Nét đẹp miền quê sông nước”; Không gian hoạt động “Gắn tuổi cho cây, cho quả” vinh danh các nhà vườn có cây trồng nhiều năm tuổi; Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây “Đồng Tháp - Ngọt vị phù sa, đậm đà tình đất”; Hội thi ẩm thực và trưng bày, giới thiệu các món ngon từ trái cây Đồng Tháp “Hương vị đất Sen hồng”; Hội thi “Duyên dáng miệt vườn”… Lễ khai mạc Lễ hội diễn ra từ 20-22 giờ ngày 5/6 và Lễ bế mạc vào lúc 19 giờ ngày 8/6.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị báo báo công tác chuẩn bị, ông Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan bám sát phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt hoạt động này.

Sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp có diện tích và sản lượng lớn nhất trong các loại trái cây

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị, thương hiệu và hình ảnh ngành hàng trái cây đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng; góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Đây còn là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm trái cây an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà vườn thu hoạch trái thanh long

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có các hoạt động kết nối, hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái ngành hàng trái cây, gồm: cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, tổ chức tín dụng - ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ logistics; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng trái cây.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có khoảng 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng đạt từ 2,2-2,5 triệu tấn/năm, tập trung nhiều ở khu vực tỉnh Tiền Giang cũ. Trong đó, có nhiều loại trái cây có giá trị như sầu riêng, xoài, thanh long, mít, cam, quýt, bưởi, nhãn...