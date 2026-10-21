Đồng Tháp triển khai 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.158 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 22,41% so với cùng kỳ năm trước. Trước thực trạng này, UBND tỉnh triển khai các nhóm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và từng bước quay trở lại hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp đang đứng trước khó khăn do hàng hóa tiêu thụ chậm cần được quan tâm tháo gỡ

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong số 1.158 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, có 658 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và 500 doanh nghiệp giải thể. Qua tổng hợp, cơ quan chức năng xác định 14 lý do, được phân tích thành 16 nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong đó, khó khăn về thị trường, khách hàng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh chiếm hơn 79%.

Thực hiện Nghị quyết số 139 của Chính phủ, Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh; trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh còn nhu cầu, khả năng quay trở lại hoạt động; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3505, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp và UBND các xã, phường tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng phương án tái cơ cấu hoạt động, nâng cao năng lực quản trị; hỗ trợ tài chính, tín dụng và tiếp cận nguồn vốn; tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, người điều hành và điều kiện hoạt động; hỗ trợ tổ chức lại doanh nghiệp; đồng thời cải thiện các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, thuế và hải quan...

UBND tỉnh Đồng Tháp đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, gắn với các giải pháp hỗ trợ phù hợp, khả thi. Trong đó, chú trọng những doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn có nhu cầu và khả năng quay trở lại hoạt động, góp phần duy trì việc làm, ổn định sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có trên 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh có 2.433 doanh nghiệp thành lập mới và 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.