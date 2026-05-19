Động thổ giai đoạn 1 cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang vào ngày 20/5

Đây được xem là dấu mốc quan trọng mở đầu cho quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 48,3km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc CT.03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5, kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m cùng hệ thống cầu, hầm và nút giao đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 23.250 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 21.828 tỷ đồng.

Phối cảnh tuyến đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đoạn qua xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Tuyến cao tốc khi hình thành, đưa vào sử dụng được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc, góp phần hoàn thiện trục cao tốc kết nối từ Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên tới khu vực biên giới Tây Trang, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng sức hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu...

Để chuẩn bị cho lễ động thổ và triển khai dự án, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục liên quan. Dự kiến toàn tuyến sẽ xây dựng 6 điểm tái định cư với quy mô từ 3-5ha/điểm tại các xã Mường Lạn, Mường Phăng và Mường Ảng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 776ha, với 276 hộ dân bị ảnh hưởng.

Riêng tại xã Mường Lạn - địa phương có tuyến cao tốc đi qua gần 17km, đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà - nơi diễn ra lễ động thổ.

Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn cho biết: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Tinh thần, phương châm, quan điểm là cấp ủy phải đi trước, chính quyền vào cuộc, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng hành.

Việc tổ chức lễ động thổ vào ngày 20/5 không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của dự án hạ tầng chiến lược có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Điện Biên, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, tạo hành lang kết nối mới cho vùng cực Tây Tổ quốc.