  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Động thổ giai đoạn 1 cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang vào ngày 20/5

Thứ Ba, 09:02, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 20/5, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang tại bản Món Hà, xã Mường Lạn, mở đầu quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược hơn 23.000 tỷ đồng của vùng Tây Bắc.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng mở đầu cho quá trình triển khai tuyến giao thông chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 48,3km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc CT.03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5, kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m cùng hệ thống cầu, hầm và nút giao đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 23.250 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 21.828 tỷ đồng.

Phối cảnh tuyến đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đoạn qua xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Tuyến cao tốc khi hình thành, đưa vào sử dụng được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc, góp phần hoàn thiện trục cao tốc kết nối từ Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên tới khu vực biên giới Tây Trang, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng sức hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu...

Để chuẩn bị cho lễ động thổ và triển khai dự án, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát mặt bằng, quy hoạch khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục liên quan. Dự kiến toàn tuyến sẽ xây dựng 6 điểm tái định cư với quy mô từ 3-5ha/điểm tại các xã Mường Lạn, Mường Phăng và Mường Ảng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 776ha, với 276 hộ dân bị ảnh hưởng.

Riêng tại xã Mường Lạn - địa phương có tuyến cao tốc đi qua gần 17km, đến nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai điểm tái định cư số 1 tại bản Món Hà - nơi diễn ra lễ động thổ.

Ông Nguyễn Quang Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lạn cho biết: Xã Mường Lạn đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai tuyên truyền, quán triệt, thông báo chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh đến nhân dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Tinh thần, phương châm, quan điểm là cấp ủy phải đi trước, chính quyền vào cuộc, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng hành.

Việc tổ chức lễ động thổ vào ngày 20/5 không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của dự án hạ tầng chiến lược có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Điện Biên, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, tạo hành lang kết nối mới cho vùng cực Tây Tổ quốc.

Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư, mở không gian phát triển vùng Tây Bắc

VOV.VN - Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên năm 2026 đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư và quyết tâm trở thành điểm đến đầu mới của vùng Tây Bắc.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Điện Biên động thổ dự án cáp treo du lịch hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 10/5, tại xã Mường Phăng, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Lễ động thổ Dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư 2.076 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 15.000 lượt khách/ngày.

Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư, mở không gian phát triển vùng Tây Bắc

VOV.VN - Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên năm 2026 đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư và quyết tâm trở thành điểm đến đầu mới của vùng Tây Bắc.

Điện Biên động thổ tổ hợp cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Du lịch Điện Biên "hút khách" nhờ bản sắc văn hóa độc đáo

VOV.VN - Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, ngành du lịch Điện Biên cũng đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử.

