  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành "khát" lao động tại các gói thầu

Thứ Năm, 18:41, 23/04/2026
VOV.VN - Từ sau Tết Nguyên đán 2026 số lượng công nhân làm việc tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang tăng từng ngày, tuy nhiên nguồn lao động phục vụ thi công vẫn thiếu hụt.

Cụ thể, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tại dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, từ sau Tết Nguyên đán đến giữa tháng 4/2026, số lượng công nhân, người lao động tại công trường lên đến gần 8,5 ngàn người. Toàn bộ các gói thầu đã huy động cơ bản đủ cán bộ lãnh đạo, số lượng cán bộ kỹ thuật cần thiết của Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cũng như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để tiến hành triển khai thi công tại công trường. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ dự án cần có khoảng 14 ngàn người, do vậy con số hiện tại chỉ đạt khoảng 60% so với yêu cầu. Đặc biệt, việc huy động nhân công không đủ số lượng tại các gói thầu nằm trong đường găng tiến độ của dự án, như gói thầu 5.10, nhà ga hành khách; gói thầu 4.8, hạ tầng cảng, giao thông. 

du an cang hang khong quoc te long thanh khat lao dong tai cac goi thau hinh anh 1
Việc thu hút lao động sân bay Long Thành sẽ đưa dự án về đích như dự kiến

Việc thiếu hụt nhân sự của lực lượng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tại một số gói thầu gây khó khăn trong kiểm soát chất lượng chặt chẽ thông qua kiểm tra, quản lý chất lượng ảnh hưởng đến quy trình thanh toán chung của dự án.

Theo ACV, trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các dự án hạ tầng kỹ thuật, các dự án thành phần khác của dự án sân bay Long Thành nên nhu cầu lao động xây dựng tăng cao. 

du an cang hang khong quoc te long thanh khat lao dong tai cac goi thau hinh anh 2
Nhu cầu tuyển dụng lao động tại dự án sân bay Long Thành với nhiều vị trí 

Bên cạnh đó, do điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường, khu vực dự án sân bay Long Thành còn nhiều khó khăn, mặt bằng rộng, nhiều hạng mục ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng và bụi dẫn đến khó khăn trong việc thu hút, duy trì lực lượng lao động.

Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành trong quý III để đưa vào khai thác trong quý IV-2026.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai phối hợp ACV tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 vị trí việc làm. 

Trong giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, sân bay cần tuyển gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, dịch vụ hàng không là nhóm có nhu cầu cao với gần 9.000 lao động, tiếp đến là lĩnh vực cảng hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không và cảng vụ.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Sân bay Long Thành thiếu lao động công nhân lao động làm việc tại dự án
