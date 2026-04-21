  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Không gian đường sách ở TP.HCM làm gì để kéo người đọc?

Thứ Ba, 18:55, 21/04/2026
VOV.VN - TP.HCM hiện có 3 đường sách tiêu biểu, với mục tiêu khuyến khích văn hoá đọc, nhưng doanh số năm 2025 ghi nhận số lượng khách giảm, nhiều người đến chủ yếu tham quan.

Đường sách vắng bóng người sau 1 năm hoạt động 

Đường sách Bình Tân sau 1 năm khánh thành, đến nay hầu hết gian hàng sách, không gian trải nghiệm hoạt động văn hoá đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất một cửa hàng sách của một nhà xuất bản và một kiot trưng bày cây cảnh hoạt động. 

Dù là cuối tuần, khu vực này rất vắng vẻ, chỉ có người dân đi chạy bộ thể dục buổi chiều hoặc cư dân khu vực gần đó qua lại. Cửa vào được rào chắn và có bảo vệ. 

Một khu vực gian hàng sách và không gian đọc ở đường sách Bình Tân đóng cửa 
Khu vực gian hàng cây cảnh hoạt động, còn những gian hàng khác hầu hết đều đã đóng cửa

Chị Kim Thu, người dân sống tại khu vực này chia sẻ, thỉnh thoảng chị đưa con đi dạo trong khu vực này, không hiểu vì sao các cửa hàng lần lượt đóng cửa. 

"Khu này đẹp, nhưng không biết sao ít người vô. Cửa này (cổng vào) xe nội bộ nhân viên có thẻ mới đi xe vào được", chị Thu nói.

Gian hàng bán sách duy nhất ở đây chỉ lác đác khách hàng. Ai biết thì đến, nếu không để ý kỹ, khu vực này có thể bị che khuất, không nhìn thấy.

Duy nhất một gian hàng về sách còn hoạt động nhưng vắng bóng người

Đường sách Bình Tân (quận Bình Tân cũ) TP.HCM, rộng gần 2.000 m2 được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2025, với 12 gian hàng sách, cà phê sách và các khu vực đọc sách ngoài trời. Dự kiến trước đó còn có sân khấu tổ chức sự kiện và hệ thống cây xanh. Đường sách này đi vào hoạt động với hy vọng sẽ trở thành thiết chế văn hóa mới, phục vụ hiệu quả cho người dân quận Bình Tân (trước đây) và các địa bàn lân cận phía Tây thành phố.

Người đến đường sách chưa mua nhiều sách

Vừa qua, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, đơn vị quản lý Đường sách TP.HCM và Đường sách TP. Thủ Đức thông tin, doanh thu toàn Đường sách năm 2025 đạt 62,45 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2024. Trong đó, sách bán trực tuyến tăng 2,4 lần so với năm 2025, chiếm gần 30% tổng doanh thu. Tỷ lệ bán trực tiếp tại chỗ giảm còn khoảng 43,8%, điều này phản ánh rõ sự dịch chuyển từ trải nghiệm trực tiếp sang đặt mua qua nền tảng số.

Tổng số sách bán ra đạt hơn 672.000 bản, giảm nhẹ so với năm trước. Bên cạnh đó trong hơn 400 các hoạt động, sự kiện thì chỉ có 72 chương trình (chiếm 17%) là các buổi giao lưu, giới thiệu sách. 

Hơn 400 các hoạt động, sự kiện thì chỉ có 72 chương trình (chiếm 17%) là các buổi giao lưu, giới thiệu sách tại đường sách

Ông Lê Hoàng, Giám đốc công ty cho biết, trung bình mỗi ngày, Đường sách TP.HCM thu hút khoảng 3.000 người. Trong số đó, nhiều du khách đến để chụp hình, trải nghiệm ở không gian văn hoá chung, những người có nhu cầu đọc sách, vào cửa hàng, tìm kiếm mua sách chỉ khoảng 10%.

Nhìn từ thực tế đó, ông Hoàng cũng cho rằng, điều này hoàn toàn đúng vì thói quen đọc sách trong cộng đồng chưa phải là sở thích trong nhu cầu văn hoá tinh thần của nhiều người dân.

"Những người làm xuất bản, làm tại đường sách TP.HCM còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo ra những hoạt động sinh hoạt trải nghiệm để lôi cuốn bạn đọc đến với đường sách đông hơn, lôi cuốn từ những du khách thành những bạn đọc yêu thich đọc sách nhiều hơn", ông Hoàng nói 

Đường sách TP.HCM nằm ngay khu vực trung tâm, nhiều khách quốc tế đến tham quan 

Cũng theo đại diện đường sách TP.HCM, chính những đơn vị xuất bản tại đường sách cũng cần cải tiến, đổi mới trong việc quảng bá sách, tổ chức hoạt động trải nghiệm, khâu bán hàng có sự hấp dẫn, để từ đó nhiều du khách trong số 3.000 người đến mỗi ngày sẽ dừng chân và bước vào gian hàng, tìm hiểu và mua sách.

Ngũ Chấn Phong, sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, Phong và bạn đã nhiều lần đi Đường sách TP.HCM, nhưng chỉ tham quan, chụp hình là chính. Gần đây, Phong bắt đầu tìm mua sách, phục vụ cho việc học.

"Đường sách ở đây khá gần trường của em, chỉ cần đi bộ là đến. Ngoài ra, ở đây nhiều nhà xuất bản, em được tiếp cận khá nhiều đầu sách từ chính trị, thương mại, tiếng Anh, khác với trước đây những nhà sách ở khá xa với em", Phong nói. 

Học sinh đến tìm hiểu, mua sách tại đường sách 

Với đường sách TP.Thủ Đức, ông Lê Hoàng cho biết đang có những tín hiệu tích cực ban đầu. Theo ông, đường sách đã nỗ lực tạo ra các chương trình thu hút học sinh, để các em tiếp cận các buổi giới thiệu sách, các cuộc thi liên quan đến sách,...đồng thời, các nhà xuất bản, gian hàng sách cũng cần phải có nguồn sách cung cấp phong phú đa dạng hơn.

Từ kinh nghiệm của đường sách TP. Thủ Đức, việc có một ban quản lý đường sách, với nhiều đơn vị liên quan về văn hoá, giáo dục, thanh niên,... sẽ xây dựng chương trình hoạt động, phối hợp tổ chức ngay tại đường sách.

"Một đường sách tại một địa bàn, phải hình thành nên cơ chế tổ chức vận hành để từ đó, huy động được sự tham gia của công chúng và nhất là các em học sinh đến với đường sách", ông Hoàng nói thêm.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn
Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”
Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 với chủ đề “Sách và khát vọng vượt sóng”

VOV.VN - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, hôm nay (18/4), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND phường Phú Yên, Bảo tàng Đắk Lắk, Thư viện tỉnh và Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

