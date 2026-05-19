  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E đội vốn gần 200 tỷ đồng

Thứ Ba, 18:49, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, UBND tỉnh Tây Ninh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E do phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư toàn dự án tăng từ 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng.

Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E là một phần trong định hướng hoàn thiện tuyến giao thông kết nối từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, đồng thời làm cơ sở đề xuất nâng cấp thành Quốc lộ 50B theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Dự án gồm 2 dự án thành phần: Xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Tổng mức đầu tư của toàn dự án 3.040 tỉ đồng

Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E tăng từ 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng (ảnh minh hoạ)

Trong đó, dự án xây dựng đường dẫn dài khoảng 10,58km, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.433 tỷ đồng. Dự án giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 89,35ha, vốn đầu tư ban đầu 1.607 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình triển khai phát sinh thêm các trường hợp thu hồi đất thuộc Khu công nghiệp Tân Kim và Khu tái định cư Tân Kim nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cập nhật theo khối lượng kiểm đếm thực tế nên tổng mức đầu tư tăng so với dự toán ban đầu.

Cụ thể, vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng được đề xuất điều chỉnh từ 1.607 tỷ đồng lên gần 1.795 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 188 tỷ đồng. Theo đó tổng mức đầu tư của toàn dự án cũng được điều chỉnh từ 3.040 tỉ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh triển khai thi công.

Dự án được thực hiện tại các xã Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Cần Đước, Vàm Cỏ, Tân Trụ và Tầm Vu, thời gian triển khai từ năm 2024 đến năm 2029.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng
Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

VOV.VN - Tây Ninh vừa thông qua chủ trương giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản 4 dự án giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến huyết mạch như quốc lộ 50B, trục Đông - Tây và cầu Rạch Dơi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa
Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa

VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích
Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích

VOV.VN - Dự án đường tỉnh 830E chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan thủ tục pháp lý, khiếu nại hoặc chưa thống nhất giá. Trước áp lực tiến độ, địa phương dự kiến cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

