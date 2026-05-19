Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E đội vốn gần 200 tỷ đồng

Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E là một phần trong định hướng hoàn thiện tuyến giao thông kết nối từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, đồng thời làm cơ sở đề xuất nâng cấp thành Quốc lộ 50B theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Dự án gồm 2 dự án thành phần: Xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Tổng mức đầu tư của toàn dự án 3.040 tỉ đồng

Trong đó, dự án xây dựng đường dẫn dài khoảng 10,58km, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.433 tỷ đồng. Dự án giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 89,35ha, vốn đầu tư ban đầu 1.607 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình triển khai phát sinh thêm các trường hợp thu hồi đất thuộc Khu công nghiệp Tân Kim và Khu tái định cư Tân Kim nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cập nhật theo khối lượng kiểm đếm thực tế nên tổng mức đầu tư tăng so với dự toán ban đầu.

Cụ thể, vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng được đề xuất điều chỉnh từ 1.607 tỷ đồng lên gần 1.795 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 188 tỷ đồng. Theo đó tổng mức đầu tư của toàn dự án cũng được điều chỉnh từ 3.040 tỉ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh triển khai thi công.

Dự án được thực hiện tại các xã Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Cần Đước, Vàm Cỏ, Tân Trụ và Tầm Vu, thời gian triển khai từ năm 2024 đến năm 2029.