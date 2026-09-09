Gần 2.000 công chức, viên chức ở Cà Mau có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 3 dự án NOXH đang triển khai với tổng quy mô hơn 1.200 căn. Trong đó, Dự án NOXH phường An Xuyên do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Cà Mau làm chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 120/218 căn, đang trình bán 93 căn.

Dự án NOXH của Công ty Phát triển nhà Cà Mau.

Dự án tại khóm 5, phường An Xuyên do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Á Đông - Công ty Cổ phần Đầu tư CIC làm chủ đầu tư đã hoàn thành 300/823 căn (đạt 50% khối lượng), với 250 căn đủ điều kiện thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, Dự án NOXH.02 thuộc Khu đô thị mới phường An Xuyên quy mô 210 căn hộ do Công ty TNHH T&T LAND Cà Mau làm chủ đầu tư đang thi công phần móng.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhu cầu NOXH trên địa bàn tỉnh hiện rất lớn. Toàn tỉnh ghi nhận gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu mua, thuê nhà ở hoặc sử dụng nhà công vụ.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, lượng lớn cán bộ từ Bạc Liêu chuyển đến trung tâm hành chính tỉnh Cà Mau công tác, làm phát sinh nhu cầu chỗ ở gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp báo cáo có khoảng 2.516 người lao động có nhu cầu về NOXH, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Tỉnh Cà Mau đang triển khai 3 dự án NOXH

Để giải quyết bài toán này, giai đoạn 2026 – 2027, tỉnh đề xuất đầu tư Dự án NOXH phường Tân Thành tại Khu C1 với quy mô 402 căn hộ (chung cư 11 tầng), tổng mức đầu tư khoảng 448 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, ưu tiên phục vụ cán bộ từ Bạc Liêu chuyển đến.

Giai đoạn 2028 – 2030, tỉnh tiếp tục nghiên cứu đầu tư khoảng 400 căn hộ NOXH cho thuê tại các khu vực trọng điểm như phường Tân Thành, Bạc Liêu, Giá Rai, xã Sông Đốc, Năm Căn, các khu công nghiệp với kinh phí dự kiến 300 – 400 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn hợp pháp.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, cho biết thời gian tới tỉnh sẽ chỉ đạo rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra tiến độ, thực hiện tốt chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm cân đối nguồn cung và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.