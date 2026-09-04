Cà Mau hoàn thành xây 1.069 căn nhà cho người khó khăn

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh Cà Mau đã triển khai xây dựng 1.069 căn nhà với tổng kinh phí thực hiện hơn 80 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương là hơn 21 tỷ đồng dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; kinh phí còn lại hơn 59 tỷ đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và nguồn vận động xã hội hóa.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện chương trình

Chương trình đã hoàn thành kế hoạch xây mới 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí 56 tỷ đồng. Đối với 369 căn nhà hỗ trợ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (gồm 249 căn xây mới và 120 căn sửa chữa) với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng, tiến độ đã đạt trên 90%.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ chính thức, các gia đình, thân nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đã đóng góp thêm hơn 16 tỷ đồng. Các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, hội viên các đoàn thể cùng Nhân dân đã huy động gần 4.000 ngày công lao động.

Ông Hồ Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cà Mau cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình là đã mang lại mái nhà an toàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất và cảm nhận rõ sự quan tâm của toàn xã hội. Thành công của chương trình cũng thể hiện cho sức mạnh cộng đồng khi có chủ trương đúng, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQ tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn đến 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026 – 2030”.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Dự kiến, toàn tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư khoảng 4.089 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8.470 km. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện khoảng 14.048 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 12.397 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa và người dân đóng góp.

Ông Hồ Thanh Thủy, lưu ý toàn hệ thống chính trị xác định đây là phong trào thi đua lớn, triển khai theo tinh thần “làm thật, làm chắc, làm có trọng tâm, trọng điểm”, bảo đảm chất lượng công trình theo phương châm “đường đến đâu, cầu đến đó” và phát huy tối đa vai trò chủ thể, giám sát của nhân dân.