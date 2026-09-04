Cà Mau: Đón sóng đầu tư 479.000 tỷ đồng và bước đệm cho du lịch

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 28/8-2/9/2026 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc” đã thành công tốt đẹp.

Cà Mau đã đón hơn 210.400 lượt khách (gồm 3.890 lượt khách quốc tế), tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98,4%.

Ông Nguyễn Hồ Hải biểu dương, trao Bằng khen cho các đơn vị phối hợp, tài trợ cho các sự kiện.

Nhiều điểm nhấn nổi bật đã thu hút sự chú ý lớn như Lễ hội Khinh khí cầu đêm, không gian quảng bá Nghề làm Muối, gian hàng di sản văn hóa phi vật thể, chương trình Presstrip “Ngày Đất Mũi xanh - Đêm U Minh huyền thoại”, cùng Lễ chào cờ với Đại kỳ Tổ quốc kỷ lục 2.025m² tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau.

Đáng chú ý, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 cũng ghi nhận hơn 20 dự án được trao quyết định và ký kết hợp tác với tổng vốn cam kết hơn 479.000 tỷ đồng. Qua đó, thể hiện vai trò cầu nối quan trọng của chuỗi sự kiện trong quảng bá hình ảnh và tiềm năng kinh tế địa phương.

Dịp nghỉ lễ 2-9, tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều sự kiện để thu hút du khách.

​Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau biểu dương nỗ lực của các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đánh giá sự tăng trưởng kỷ lục về du khách và doanh thu là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh.

Ông Hải cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục như hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ, thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao, dịch vụ kinh tế đêm chưa phong phú và nguồn nhân lực du lịch còn yếu.

​Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương chuyển hóa hiệu ứng từ sự kiện thành hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Các cấp, các ngành liên quan cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái gắn với Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Đất Mũi.

Bên cạnh đó, Cà Mau cần đẩy mạnh liên kết vùng với TP.HCM và ĐBSCL, chú trọng đào tạo nhân lực và bảo tồn di sản văn hóa. Chính quyền tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hiện thực hóa cam kết, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.