Gần 83 ha rừng ở Măng Đen chuyển mục đích sử dụng để làm khu đô thị

Thứ Sáu, 14:14, 24/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (24/4), kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen (huyện Konplong, tỉnh Kon Tum cũ).

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự Khu đô thị số 1 (xã Măng Đen). Dự án có quy mô hơn 264 héc ta, tổng vốn đầu tư hơn 6.640 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

gan 83 ha rung o mang Den chuyen muc dich su dung de lam khu do thi hinh anh 1
Khu vực thực hiện dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Địa hình tại khu vực dự kiến xây dựng dự án bằng phẳng, nằm trên trục Quốc lộ 24. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu sống lành mạnh. Theo đó, dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục như trung tâm thể dục thể thao, công viên thể chất, không gian luyện tập ngoài trời; đồng thời hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe gồm bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, khu điều dưỡng, kết hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tạo không gian sống xanh, tiện nghi cho cư dân và du khách.

Theo Nghị quyết được thông qua, tổng diện tích rừng trồng sản xuất được chuyển mục đích sử dụng gần 83 héc ta, thuộc các tiểu khu 487 và 488, xã Măng Đen. Diện tích này phân bố tại nhiều lô, khoảnh khác nhau theo hồ sơ quản lý rừng hiện trạng.

gan 83 ha rung o mang Den chuyen muc dich su dung de lam khu do thi hinh anh 2
Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.

Diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng sản xuất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lâm nghiệp đã được phê duyệt đến năm 2030. Dự án cũng được xác định phù hợp với các quy hoạch liên quan, gồm quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất. Về hiệu quả, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ trình và việc chuyển mục đích sử dụng rừng. 

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nội dung này thì chiều hôm qua (23/4), UBND tỉnh Quảng Ngãi mới trình, và chúng tôi tổ chức thẩm tra cả đêm. Tối qua, anh em báo cáo lại thì nội dung thẩm tra đã đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nếu chúng ta để nội dung chuyển đổi đất rừng này kéo dài, đến kỳ họp sau mới thông qua thì sẽ bị ách lại, không làm được những việc khác. Điều này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như chủ trương đẩy nhanh các dự án để tăng trưởng hai con số”.

img_3385_20260420155557.jpg

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy rừng ở Măng Đen rừng ở Măng Đen chuyển mục đích sử dụng
Chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án, Quảng Ngãi không đổ lỗi cơ chế

Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu

