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Giá dê thương phẩm tăng cao, nhiều nông dân Đồng Tháp thoát nghèo

Thứ Sáu, 11:27, 13/11/2026
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VOV.VN - Giá dê thịt và dê giống tại tỉnh Đồng Tháp tăng lên mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận khá. Nhờ chi phí đầu tư không lớn, mô hình nuôi dê đang được nhiều nông dân mở rộng, trong đó có không ít hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Thời điểm này, người nuôi dê ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi vì giá dê liên tục tăng, đầu ra thuận lợi. Hiện dê con bán làm giống, trọng lượng hơn 10 kg/con, có giá trên dưới 3,5 triệu đồng/con (tùy loại). Trong khi đó, dê hơi cũng được thương lái thu mua với giá trên 230.000 đồng/kg (tùy chất lượng). Với mức giá này, trong điều kiện chi phí chăn nuôi không quá cao, người nuôi dê có lợi nhuận khá.

Đáng chú ý, mô hình nuôi dê đang mở ra hướng sinh kế cho nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như bà Nguyễn Thị Thùy Dung, ở xã Long Tiên. Không có đất sản xuất, bà Dung chọn nuôi dê nái để bán dê con giống. Sau hơn một năm gắn bó với mô hình này, gia đình bà đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo.

gia de thuong pham tang cao, nhieu nong dan Dong thap thoat ngheo hinh anh 1
Đồng Tháp có đàn dê đứng hàng thứ 2 của vùng ĐBSCL

Đồng Tháp hiện là địa phương có đàn dê đứng thứ hai ở vùng ĐBSCL (sau tỉnh Vĩnh Long). Toàn tỉnh có tổng đàn hơn 127.000 con, chiếm gần 5% tổng đàn dê cả nước. Riêng năm ngoái, toàn tỉnh xuất chuồng hơn 100.300 con, cung ứng cho thị trường khoảng 2.320 tấn thịt hơi. Đàn dê được nuôi tập trung tại vùng ngọt hóa Gò Công và khu vực cù lao Tân Phú Đông (thuộc tỉnh Tiền Giang trước đây).

gia de thuong pham tang cao, nhieu nong dan Dong thap thoat ngheo hinh anh 2
Mô hình nuôi dê đã giúp nhiều nông dân khá lên

Không chỉ giá dê hơi tăng cao, giá dê thịt bán cho các nhà hàng, quán ăn cũng tăng mạnh, hiện ở mức trên 300.000 đồng/kg. Nguồn cung khan hiếm khiến một số cơ sở kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu.

Ông Lương Văn An, chủ nhà hàng Dê Ngọc Minh, ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Dê thịt hiện nay mua vào giá 305.000 đồng/kg, cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Mấy năm trước, giá dê chỉ khoảng 180.000-220.000 đồng/kg. Bây giờ dê đang khan hiếm, rất khó nhập hàng. Tôi có kết nối với đối tác cung cấp khoảng 10 năm nay nên khi giá dê tăng thì giá bán cũng phải điều chỉnh theo. Nguồn nguyên liệu hiện rất khó khăn”.

gia de thuong pham tang cao, nhieu nong dan Dong thap thoat ngheo hinh anh 3
Thức ăn cho dê rất đa dạng, ít tốn chi phí đầu tư

Nuôi dê có ưu điểm là vốn đầu tư ban đầu không lớn, chuồng trại không cần diện tích rộng, thức ăn đa dạng, dễ tìm. Dê cũng thích nghi khá tốt với điều kiện đất đai khô hạn, nắng nóng ở nhiều địa phương. Nhờ vậy, mô hình này phù hợp với những hộ ít đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, ở xã An Thạnh Thủy, cho biết giá dê hiện nay khá cao, người nuôi có lãi tốt hơn so với một số vật nuôi khác tại địa phương.

Ông Nhàn nói: “Giá dê đực thịt hiện nay khoảng 205.000-210.000 đồng/kg, dê cái khoảng 150.000-160.000 đồng/kg. Giá này đang cao lắm. Bây giờ nuôi dê cũng không khó như ngày xưa phải đi kiếm lá, kiếm cỏ. Ở Bến Tre cũ còn có bán cỏ sấy, chỉ khoảng 60.000 đồng/bao. Nuôi dê rất khỏe, chuồng khoảng 5 m² có thể nuôi cả chục con. Tuy nhiên, cũng phải chăm sóc, tiêm phòng định kỳ để phòng các bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, chướng hơi, sình bụng...”.

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Giá dê thương phẩm tăng cao, người dân Đồng Tháp nhân rộng mô hình

Dù có nhiều lợi thế, người chăn nuôi cũng cần chú trọng công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Đặc biệt, phải chủ động tiêm phòng, phòng ngừa các bệnh thường gặp nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ đàn dê.

Hiện nay, mô hình nuôi dê thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp đang phát triển mạnh. Quy mô chăn nuôi ngày càng đa dạng, từ những hộ nuôi vài con để cải thiện thu nhập đến các trang trại có hàng trăm con. Cá biệt, ông Trần Văn Hồng, ở xã Gò Công Đông, đang duy trì đàn dê hơn 1.000 con.

gia de thuong pham tang cao, nhieu nong dan Dong thap thoat ngheo hinh anh 5
Nhiều loại giống dê tốt được nông dân tỉnh Đồng Tháp sưu tầm nhân nuôi đạt chất lượng cao

Với lợi thế chi phí đầu tư vừa phải, khả năng tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ và thị trường tiêu thụ tương đối thuận lợi, nuôi dê đang trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhiều nông hộ ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, người dân cần tính toán quy mô đàn phù hợp, chủ động phòng dịch và tránh mở rộng chăn nuôi theo phong trào khi giá thị trường đang ở mức cao.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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