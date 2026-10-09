Nhân viên quán thịt dê ở Ninh Bình được chủ nhà hàng tặng sổ tiết kiệm

Ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng Cường Dê - nơi ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) làm việc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, món quà xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho ông Hưng. Trước đó, dù nhiều người trên mạng xã hội ngỏ ý ủng hộ, ông Hưng không nhận.

Sau sự việc, nhà hàng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Vì vậy, anh Cường quyết định trích một phần lợi nhuận của nhà hàng để tặng ông Hưng sổ tiết kiệm làm kỷ niệm, đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, chia sẻ.

Anh Cường - chủ nhà hàng Cường Dê tặng ông Hưng (áo trắng) sổ tiết kiệm 50 triệu đồng

Chủ nhà hàng Cường Dê nhận xét, ông Hưng là người chân thành, thật thà và gắn bó với nhà hàng suốt 10 năm qua. Về vụ việc ngày 28/9, ông cho rằng nếu gặp tình huống tương tự, ông Hưng nên chủ động tránh đi nơi khác để không xảy ra xung đột.

Trước đó, chiều 28/9, giữa ông Hưng và anh N.V.T. (37 tuổi, cùng trú tại địa phương) xảy ra xô xát. Hình ảnh sự việc được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo video lan truyền trên mạng xã hội, anh T. xuất hiện trước nhà hàng, dùng điện thoại quay và livestream. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, ông Hưng cầm một ống nứa để ở khu vực gốc cây, đuổi theo anh T.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hoa Lư đã có mặt, ghi nhận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người liên quan.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hưng được nhiều người biết đến trên TikTok và Facebook qua những video ghi lại cảnh ông vui vẻ, nhiệt tình đón khách tại nhà hàng Cường Dê. Những động tác vẫy tay, nhảy đón khách hài hước khiến người đàn ông 64 tuổi trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người dùng mạng xã hội.