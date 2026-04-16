Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

Cụ thể, trong 4 dự án này, có 3 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió, có tổng công suất đạt 230MW, dự kiến được triển khai tại xã Ia Le và một phần xã Chư Pưh.

Trong đó, có 3 dự án điện mặt trời là Nhơn Hòa 1, 1A, Nhơn Hòa 2, xây dựng tại xã Ia Le, tổng diện tích gần 280ha, công suất 188MW. Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 xây dựng tại xã Chư Pưh, diện tích 27ha, công suất lắp đặt 42MW. Theo kế hoạch, các dự án sẽ khởi công vào tháng 11/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 8/2028.

Một dự án điện mặt trời ở phía Tây của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Để đảm bảo công tác chuẩn bị, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất phù hợp quy hoạch.

Song song đó, Sở Công Thương Gia Lai chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch năng lượng, đấu nối hệ thống điện quốc gia, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình triển khai, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật và phù hợp với Quy hoạch điện VIII.

Chính quyền địa phương xã Ia Le và xã Chư Pưh chịu trách nhiệm tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các nhà đầu tư tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đảm bảo nguồn vốn, sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và không được chuyển nhượng dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.