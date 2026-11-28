Lịch trình trọng tâm và nội dung thảo luận tại Hội nghị ISOM APEC 2027

Hội nghị ISOM APEC 2027 là dịp để quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương trao đổi về định hướng và các ưu tiên hợp tác trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà.

Dự kiến tham dự có đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, các đoàn quan sát viên, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Mở đầu chương trình, Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên của năm APEC 2027 diễn ra ngày 7/12, dự kiến quy tụ từ 350 đến 400 đại biểu và 25 diễn giả, gồm 5 diễn giả Việt Nam và 20 diễn giả quốc tế.

Trong số các diễn giả quốc tế có đại diện Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế.

Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027 diễn ra ngày 7 - 9/12/2026 tại Gia Lai.

Các phiên thảo luận tập trung vào ba nội dung chính gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, nâng cao khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế gắn với cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngày 8/12, các đại biểu dự kiến tham quan một số di tích, danh thắng của Gia Lai. Cùng ngày, phiên họp hẹp ISOM có sự tham dự của các trưởng đoàn quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên và đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế.

Cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC do Bộ Công Thương chủ trì, dự kiến diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ.

Phiên toàn thể ISOM dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ ngày 9/12. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội nghị Quan chức cao cấp APEC 2027 dự kiến chủ trì họp báo thông tin kết quả tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (giữa) chủ trì họp báo.

Chủ trì họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì tổ chức hội nghị, tỉnh Gia Lai phối hợp chuẩn bị địa điểm, hậu cần và đón tiếp đại biểu.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị hội trường và được bàn giao để phục vụ công tác tổ chức.

Gia Lai cũng đã lắp đặt 25 trụ sạc cho phương tiện giao thông điện, duy tu các tuyến đường, chỉnh trang đô thị và chuẩn bị hạ tầng viễn thông.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra an toàn thực phẩm đã được triển khai. Tỉnh Gia Lai cũng đã huy động 36 công chức, viên chức làm liên lạc viên và 110 sinh viên làm tình nguyện viên.

Tỉnh Gia Lai đang phối hợp chuẩn bị phòng tác nghiệp báo chí và sẽ chuyển thông tin chương trình tới các cơ quan báo chí sau khi được công bố.

Quảng bá hình ảnh và văn hóa địa phương qua chuỗi hoạt động APEC 2027

Trong những ngày diễn ra các sự kiện, từ khâu đón đại biểu tại sân bay đến chương trình ẩm thực và tham quan, Gia Lai cũng chuẩn bị để giới thiệu văn hóa địa phương với khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ: “Qua sự kiện này, Việt Nam và Gia Lai giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người, về văn hóa, về kinh tế, về tiềm năng, thế mạnh để ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân dân và ngoại giao chính trị. Thông điệp mà tỉnh muốn lan tỏa là tinh thần hiếu khách, trọng thị của người Việt Nam, của người dân Gia Lai, làm sao để các du khách, các đại biểu đến Gia Lai cảm thấy được là bình yên, thoải mái, rất là vui thích".