Gia Lai tổ chức ngày hội mở cửa Ia Pech năm 2026 thúc đẩy hợp tác phát triển

Với chủ đề “Chung sức đồng lòng – Kiến tạo tương lai”, sự kiện hướng tới mục tiêu tăng cường sự kết nối, thấu hiểu và hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương cùng cộng đồng dân cư nơi dự án vận hành.

Ông Quách Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế phát biểu tại ngày hội

Tham dự sự kiện có đại diện chính quyền xã Gào, lãnh đạo Công ty Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Điện Xanh Gia Lai, đại diện các đơn vị trong hệ thống SPIC, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cùng đông đảo bà con nhân dân.

Đông đảo người dân có mặt tại ngày hội

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Quách Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Năng lượng Tái tạo Quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu hiểu và đồng hành từ địa phương trong hành trình phát triển dự án. Doanh nghiệp kỳ vọng Ngày hội mở cửa Ia Pech sẽ trở thành cầu nối giao lưu thường niên, góp phần hiện thực hóa các cam kết phát triển năng lượng xanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Tại chương trình, Ban quản lý dự án đã giới thiệu tổng quan về quy mô, tình hình vận hành hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới của dự án điện gió Ia Pech.

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao biển biểu trưng ghi nhận sự đồng hành cùng cộng đồng

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Tấn Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Gào đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và kỳ vọng hai bên tiếp tục duy trì tinh thần đối thoại, hợp tác thực chất.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao biển biểu trưng ghi nhận sự đồng hành cùng cộng đồng, đồng thời tổ chức cho các đại biểu và khách mời tham quan thực tế công trường, hạ tầng vận hành của dự án.

Ngày hội mở cửa Ia Pech 2026 đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu định kỳ dự kiến được tổ chức vào tuần cuối tháng 10 hằng năm, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hài hòa giữa dự án năng lượng tái tạo và cộng đồng địa phương.