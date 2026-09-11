Giá lúa giảm sâu khiến nông dân Đồng Tháp lo lắng

Tại các địa phương phía Tây tỉnh Đồng Tháp, giá nhiều loại lúa đang giảm mạnh. Lúa OM 18 hiện chỉ còn khoảng 6.100 đồng/kg; một số loại lúa chất lượng khá có giá khoảng 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa Hương Châu 6 khoảng 5.800 đồng/kg. Đáng lo ngại, một số nông dân còn bị thương lái yêu cầu giảm giá so với hợp đồng đã ký. Nếu không đồng ý, thương lái có thể bỏ cọc. Tại các địa phương phía Đông tỉnh, nông dân cũng đứng ngồi không yên khi giá lúa liên tục giảm.

Vụ lúa Hè thu tại tỉnh Đồng Tháp đã chín vàng đang vào thu hoạch rộ

Ông Ngô Quốc Cường, nông dân xã Tân Hòa, có 2 ha lúa ST25, cho biết: “Lúa cũng có người làm trúng, người làm thất, nhưng mà bán giá lúa thấp quá. Tôi làm giống ST25, giá nghe nói còn 6.300 - 6.500 đồng/kg thôi, chắc là hòa vốn; còn ruộng thuê mướn là thua lỗ. Lúa tôi thấy cũng rất tốt, nhưng qua mưa bão mới thu hoạch, bây giờ ở đây mưa dầm tối ngày. Mấy năm nay tôi làm lúa lỗ nhiều, làm 5 vụ toàn là huề vốn và lỗ. Ở dưới đây người dân trồng lúa chuyên canh, giá lúa thì giảm mà phân bón tăng. Phân DAP giá đến 1,3 - 1,4 triệu đồng/bao, phân Urê khoảng 800 nghìn đồng/bao, nhân công, máy phóng, máy gặt gì cũng cao hết”.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh, xã Long Bình, giá lúa hiện giảm khá mạnh so với đầu vụ. Nếu đầu vụ, một số giống như Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 có giá khoảng 7.000 - 7.100 đồng/kg thì đến cuối vụ chỉ còn khoảng 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Vụ lúa này nông dân Đồng Tháp có lãi không cao

Giá lúa giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với đầu vụ khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể. Trong khi giá bán giảm, chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, một bộ phận nông dân tại địa phương đang có xu hướng chuyển sang trồng cây khác.

Không chỉ giá lúa giảm, năng suất lúa tại khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp vụ này cũng không cao, bình quân khoảng 5,5 tấn/ha. Trong quá trình thu hoạch, một số diện tích bị ngã đổ do ảnh hưởng của mưa, gió, làm gia tăng thất thoát. Tại xã Thạnh Phú, nông dân gieo sạ khoảng 3.500 ha lúa Hè Thu, năng suất đạt khá cao, gần 7 tấn/ha. Tuy nhiên, do giá lúa thấp nên lợi nhuận của nông dân chưa đến 40%.

Ông Huỳnh Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Lúa vụ này đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch, diện tích ổn định, giá lúa dao động từ 6.000 - 7.000 đồng/kg. Mô hình trồng lúa sạch đang được thực hiện, nông dân có lợi nhuận khoảng 30 - 40%”.

Vụ lúa Hè thu tại tỉnh Đồng Tháp đã chín vàng đang vào thu hoạch rộ

Không chỉ giá lúa giảm, giá gạo cũng liên tục đi xuống, bình quân giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với 2 - 3 tháng trước. Đối với gạo thơm, loại gạo xuất khẩu phổ biến, giá hiện khoảng 470 USD/tấn, giảm khoảng 30 USD/tấn. Các mặt hàng khác như nếp và một số loại gạo khác cũng giảm khoảng 20 - 30 USD/tấn.

Nguyên nhân chính khiến giá lúa, gạo giảm là thị trường Philippines tiêu thụ chậm. Đây là thị trường quan trọng của ngành gạo Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Philippines nhập khẩu gạo từ Việt Nam chậm hơn và tăng mua từ một số quốc gia khác.

Đầu ra hạt gạo tại tỉnh Đồng Tháp chậm, giá giảm nhiều doanh nghiệp tồn kho khá lớn

Đối với mặt hàng nếp xuất khẩu sang Trung Quốc, trước đây doanh nghiệp có thể bán với giá khoảng 425 - 430 USD/tấn, nhưng hiện khách hàng chỉ chấp nhận mức dưới 400 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm hiện chủ yếu được doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Phi. Khách hàng tại đây cũng có tâm lý chờ giá giảm nên chưa vội ký hợp đồng.

Mỗi năm, tỉnh Đồng Tháp gieo trồng hơn 530.600 ha lúa, trong đó vụ Đông Xuân khoảng 223.450 ha, vụ Hè Thu trên 231.800 ha và vụ Thu Đông trên 75.400 ha. Tuy nhiên, do đầu ra còn bấp bênh nên thu nhập của người trồng lúa chưa cao.

Trong bối cảnh đó, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân. Năm nay, Đồng Tháp đặt mục tiêu nâng diện tích thực hiện lên 100.000 ha với 21 mô hình sản xuất; đến năm 2030 hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm phát thải khoảng 161.000 ha.