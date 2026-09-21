Điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện cho sản xuất, hạ tầng số, đô thị, giao thông và đời sống tiếp tục tăng, trong khi Việt Nam phải đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng, giảm dần phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích vai trò của điện hạt nhân là nguồn điện công suất lớn, vận hành ổn định, phát thải carbon thấp; vừa bảo đảm công suất nguồn, an toàn hệ thống điện, vừa bổ trợ cho các nguồn năng lượng tái tạo có tính biến đổi như điện gió, điện mặt trời.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội thảo.

Một trong những nội dung được quan tâm là lựa chọn công nghệ và bảo đảm an toàn. Các chuyên gia trao đổi về lò phản ứng thế hệ mới, lò phản ứng mô-đun nhỏ và kinh nghiệm quốc tế, qua đó cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp với Việt Nam.

TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: “Theo quan điểm của tôi và những người làm nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu an toàn, tôi thấy thiết kế của Nga, cụ thể Rosatom, đã được nước ta lựa chọn rất tốt, đã triển khai ở nhiều nước. Có rất nhiều hệ thống đảm bảo an toàn, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ, rất chắc chắn, rất tốt. Đây là thiết kế rất tốt, vừa có an toàn thụ động, vừa an toàn chủ động, đảm bảo an toàn được cả trăm năm vận hành”, TS Trần Chí Thành nói.

TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, công nghệ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đảm bảo an toàn.

Cùng với công nghệ, hội thảo xác định phát triển điện hạt nhân cũng là quá trình xây dựng năng lực quốc gia. Việt Nam cần đào tạo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật; nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý, thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng; đồng thời thúc đẩy chuyển giao tri thức và từng bước phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Với Khánh Hòa, nơi triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, những yêu cầu trên gắn trực tiếp với công tác chuẩn bị của địa phương. Tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng, bổ sung nhân lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ dự án. Bên cạnh tiến độ dự án, chính sách đối với người dân vùng dự án được đặt ra như một yêu cầu quan trọng.

Khu vực triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Các công trình hạ tầng phục vụ dự án phải được nghiên cứu theo hướng đa mục tiêu, vừa bảo đảm yêu cầu của nhà máy vừa tạo năng lực phát triển cho phía Nam tỉnh và phục vụ lâu dài cho người dân. Tái định cư phải gắn với tạo sinh kế, việc làm, giáo dục, đào tạo nghề, y tế dịch vụ xã hội đồng bộ. Thành công của tái định cư không chỉ được đo bằng tiến độ bàn giao mặt bằng và đo bằng chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của người dân sau khi tới nơi ở mới”, ông Trịnh Minh Hoàng khẳng định.

Kết thúc hội thảo, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, qua 19 tham luận và các ý kiến, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của điện hạt nhân, yêu cầu về công nghệ, nhân lực, hạ tầng và công tác thông tin, truyền thông. Từ hội thảo, phát triển điện hạt nhân được đặt trong một bài toán tổng thể, từ bảo đảm nguồn điện và an toàn đến xây dựng năng lực quốc gia, phát triển địa phương và tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Ông Ngô Đông Hải đề nghị: “Các tập đoàn kinh tế phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham gia hoàn thiện cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng tham gia vào dự án đúng lộ trình, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, tham gia tích cực vào truyền thông, các thông điệp khoa học công nghệ phải dễ hiểu đối với người dân”, ông Ngô Đông Hải nói.