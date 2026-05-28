Giải ngân đầu tư công còn chậm, Hưng Yên quyết tâm tháo "điểm nghẽn"

Thứ Năm, 16:57, 28/05/2026
VOV.VN - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên trong những tháng đầu năm 2026 đang thấp hơn yêu cầu đặt ra, nhất là ở nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trước thực tế này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức giao ban hằng tuần để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Giải phóng mặt bằng là “nút thắt” lớn

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh sau khi thực hiện tiết kiệm 5% là 52.183,1 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã phân bổ chi tiết 49.543,4 tỷ đồng, còn 2.639,7 tỷ đồng chưa hoàn tất giao vốn.

Từ đầu năm 2026, Hưng Yên mới giải ngân đạt 11,6% kế hoạch.

Tính đến hết ngày 25/5/2026, toàn tỉnh giải ngân được 4.736,6 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 9,1% kế hoạch địa phương giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương mới giải ngân được 83,1 tỷ đồng, tương đương 1,4% kế hoạch; vốn ngân sách tỉnh giải ngân 2.864 tỷ đồng, đạt 9,2%; vốn do cấp xã quản lý giải ngân 1.787 tỷ đồng, đạt khoảng 12% kế hoạch.

Đối với các chủ đầu tư cấp tỉnh, tổng kế hoạch vốn được giao là 21.454,4 tỷ đồng nhưng đến ngày 20/5 mới giải ngân được 1.893 tỷ đồng, tương đương 8,8% kế hoạch. Trong nhóm này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 giải ngân đạt 905 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 đạt 909,5 tỷ đồng...

Lý giải về việc tiến độ giải ngân chưa đạt như mong muốn, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tại Hưng Yên đã thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Nhiều ý kiến cho rằng công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “nút thắt” lớn nhất làm chậm tiến độ thi công. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng và quy trình xử lý thủ tục còn kéo dài cũng khiến nhiều dự án chưa thể đẩy nhanh khối lượng thực hiện.

Giao ban hàng tuần để tháo "điểm nghẽn"

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên kết quả giải ngân hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và mục tiêu phát triển của tỉnh. Do vậy, yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng khâu xử lý công việc.

“UBND tỉnh yêu cầu tổ chức giao ban hằng tuần với các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, tránh tình trạng dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm”, ông Quyền nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị giải ngân chậm, để xảy ra tình trạng trì trệ kéo dài. Các nhà thầu yếu năng lực, thi công chậm tiến độ sẽ bị xem xét xử lý nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với việc thúc tiến độ giải ngân, Hưng Yên đặt mục tiêu trong quý II/2026 đạt mức giải ngân bằng hoặc vượt bình quân chung cả nước, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong năm nay.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Quảng Ngãi yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng
Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện khó khăn

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

