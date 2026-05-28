Hưng Yên siết chặt quản lý, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công

Trụ sở dôi dư thành trường học

Xã Hoàn Long (Hưng Yên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Đồng Than, Đông Tảo và Hoàn Long (cũ) với quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích trên 19km2. Sau sáp nhập, hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là trụ sở hành chính có sự thay đổi; trong đó có nhiều trụ sở các xã cũ trước đây dôi dư. Trong khi đó, nhu cầu về trường lớp lại rất lớn. Toàn xã hiện có 7 trường học với khoảng 6.400 học sinh. Riêng trường Tiểu học Đồng Than có hơn 1.300 học sinh. Song nhiều năm qua, trường học này chỉ có gần 20 phòng học với nhiều phòng đã xuống cấp.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Than, xã Hoàng Long phải học tại nhiều phòng đã xuống cấp.

Theo cô giáo Lê Thanh Phấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Than, trước những khó khăn kéo dài, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền địa phương đã quyết định cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Than (cũ) để chuyển đổi thành khu lớp học. Đây là giải pháp kịp thời, giúp nhà trường tháo gỡ khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất.

Dự kiến đầu năm học 2026 - 2027, trường sẽ có thêm 9 phòng học mới, góp phần giảm áp lực thiếu phòng học kéo dài nhiều năm qua, đồng thời tạo nền tảng giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy học. Cùng với đó, xã đang triển khai dự án mở rộng trường Tiểu học Đồng Than giai đoạn 2026 - 2030 với diện tích gần 11.000m2, gồm 30 phòng học, phòng chức năng và khu nhà hiệu bộ.

Đại diện UBND xã Hoàn Long cho biết, ngay sau khi sáp nhập, địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, xác định rõ những hạng mục cần ưu tiên đầu tư; trong đó giáo dục là lĩnh vực được đặt lên hàng đầu. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, xã sẽ huy động trên 200 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ của các trường học trên địa bàn.

Chính quyền địa phương sẽ cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Than (cũ) để chuyển đổi thành khu lớp học.

Việc tận dụng trụ sở dôi dư để phục vụ giáo dục không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo), sau khi có thêm phòng học, phòng chức năng, điều kiện dạy và học của cô và trò nhà trường đã có sự cải thiện rõ rệt. Đây cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập được tiếp nhận, sử dụng trụ sở dôi dư thành trường học.

Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú cho biết, với quy mô khoảng 1.300 học sinh, trong nhiều năm qua, nhà trường luôn đối mặt với tình trạng thiếu phòng học và phòng bộ môn. Cơ sở cũ có diện tích hơn 7.000m2 được xây dựng từ năm 2016 với 21 phòng học, không đáp ứng đủ nhu cầu, buộc nhà trường phải bố trí nhiều lớp học chung.

Trường THCS Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Thái Bình (cũ).

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tháng 8/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định điều chuyển trụ sở của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Thái Bình (cũ) cho trường Trung học cơ sở Trần Phú tiếp nhận, sử dụng. Cụ thể, nhà trường được bàn giao khu nhà có diện tích hơn 1.700m2; trong đó có một tòa nhà 5 tầng với diện tích sàn 510m2. Nhờ đó, trường có thêm 4 phòng học mới dành cho học sinh lớp 6 (khoảng 200 học sinh) cùng 7 phòng bộ môn và 10 phòng chức năng.

“Việc được bổ sung cơ sở vật chất từ trụ sở dôi dư đã giúp nhà trường cơ bản giải quyết khó khăn về phòng học, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhờ đó, năm học 2025 - 2026 Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, cô Nguyễn Thị Việt Hoa nói.

Tránh thất thoát, lãng phí tài sản công

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công.

Ngày 26/5, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra tra thực tế các cơ sở nhà, đất dôi dư tại các phường phía Nam tỉnh; làm việc với Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 về công tác quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra tra thực tế các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 843 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 100% số cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý. Trong đó, 838 cơ sở đã được phê duyệt quyết định xử lý (gồm: 161 cơ sở đã xử lý xong, 677 cơ sở đang xử lý) và 5 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý.

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương chuyển giao về tỉnh, hiện có 120 cơ sở; toàn bộ đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận cho các địa phương và 2 trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, xử lý. Trong đó, mới có 6 cơ sở được phê duyệt quyết định xử lý, còn 114 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý.

Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2: Đơn vị đã được giao quản lý 89 cơ sở nhà, đất dôi dư; sau khi điều chuyển 18 cơ sở về địa phương và đơn vị khác quản lý, hiện Trung tâm còn quản lý 71 cơ sở nhà, đất. Trong số này, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý 65 cơ sở; còn 6 cơ sở chưa hoàn tất tiếp nhận do một số đơn vị chưa bàn giao hoặc đang được các cơ quan khác sử dụng làm trụ sở làm việc. Trung tâm đã đề xuất chuyển giao 32/71 cơ sở nhà, đất về UBND các xã, phường để quản lý, xử lý theo nhu cầu thực tế; tiếp tục quản lý, xử lý các cơ sở còn lại.

Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 843 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, việc rà soát, quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án xử lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất; ưu tiên bố trí phục vụ nhu cầu công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Lê Huy cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý tài sản công; chủ động rà soát, phân loại, làm rõ khó khăn, vướng mắc đối với từng cơ sở nhà, đất để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời đẩy nhanh việc cập nhật quy hoạch, hoàn thiện trình tự, thủ tục về đất đai, tài sản công theo quy định.

“Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Huy nhấn mạnh.