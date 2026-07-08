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Giải ngân đầu tư công của Hà Nội đạt trên 64.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 17:38, 08/07/2026
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VOV.VN - Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay thành phố thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 64.000 tỷ đồng, bằng gần 54% kế hoạch Thủ tướng giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

Nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thời gian qua, Hà Nội tập trung công tác giải phóng mặt bằng - một trong những điểm nghẽn ảnh hướng đến tiến độ giải ngân. Nếu như trước đây, các dự án như Vành đai 1 (Hoàng Cầu-Voi Phục), vành đai 2.5 và nhiều dự án giao thông, xây dựng khác bị đình trệ, bất động kéo dài từ năm này qua năm khác thì nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tập trung gỡ nghẽn mặt bằng để tăng tốc giải ngân đầu tư công

Tại xã Ngọc Hồi - địa phương đang thực hiện gần 20 dự án, với trên 730ha, trong đó nổi bật là các dự án quy mô lớn như: Khu đô thị thể thao Olympic khoảng 500ha; tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam khoảng 27,76ha; dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi… công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. 

Bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi cho biết, việc quyết liệt, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đã giúp tăng tốc giải ngân đầu tư công trên địa bàn xã.

"Chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá khả năng hoàn thành công việc của cán bộ. Chúng tôi xuống hiện trường để đánh giá, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc…" - bà Nhung chia sẻ.

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Năm 2026, Thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng.

Cùng với việc tập trung gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai tái định cư, tạo sức bật cho giải ngân đầu tư công. Hiện, thành phố đang triển khai 93 dự án nhà ở xã hội, với quy mô khoảng 85.700 căn hộ; trong đó 13 dự án đã khởi công và dự kiến khoảng 14.000 căn sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026.

Hà Nội triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành mục tiêu giải ngân

Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân  về UBND Thành phố trước ngày 03 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất. 

Các sở, ngành, UBND các xã, phường và chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đầu tư công; cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối vốn, bảo đảm kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị dự án, đăng ký vốn, lập kế hoạch, phân bổ vốn, giám sát, đánh giá. Kiên quyết loại bỏ việc đăng ký vốn dự án mang tính chất "giữ chỗ", "ghim vốn" và khắc phục triệt để tình trạng "vốn chờ dự án".

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết: "Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân đầu tư công. Thành phố luôn coi đầu tư công là nguồn vốn dẫn dắt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Và thành phố cũng đnag tập trung cho các dự án chiến lược như các cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai".

Huy Nam/VOV1
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