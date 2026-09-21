TP.HCM dự kiến chi gần 3.200 tỷ đồng xây cầu Rạch Dơi nối Tây Ninh

Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM xem xét, thống nhất giao UBND Thành phố làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi. Đây là công trình đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Theo đề xuất, cầu Rạch Dơi mới sẽ thay thế cầu sắt hiện hữu trên đường Lê Văn Lương, được xây dựng trước năm 1975 và đã xuống cấp.

Cầu và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 3,3 km, vận tốc thiết kế 80 km/h; Điểm đầu dự án nằm trên đường Lê Văn Lương, thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM, cách cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc; Điểm cuối kết nối với đường tỉnh 826C, thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 14,6 ha đất, trong đó diện tích cần bồi thường khoảng 9,4 ha; phần còn lại là sông ngòi và đường hiện hữu. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.197 tỷ đồng, từ ngân sách TP.HCM.

Việc xây dựng cầu Rạch Dơi nhằm thay thế cầu yếu hiện hữu (ảnh: A.T)

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Trong năm 2026, TP.HCM dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án dự kiến được phê duyệt đầu tư, hoàn tất thiết kế, dự toán, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu trong năm 2027. Công trình sẽ khởi công vào quý IV/2027, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Việc xây dựng cầu Rạch Dơi nhằm thay thế cầu yếu hiện hữu, nâng cao năng lực khai thác tuyến Lê Văn Lương và tăng kết nối giữa xã Hiệp Phước, TP.HCM với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Công trình cũng được kỳ vọng giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM; đồng thời tạo thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, du lịch và khai thác hệ thống cảng trên sông Soài Rạp.

Trên tuyến đường Lê Văn Lương, TP.HCM trước đây có 4 cầu sắt được xây dựng trước năm 1975, gồm: cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi. Trong đó, cầu Long Kiểng và cầu Rạch Đỉa đã được xây mới, đưa vào khai thác lần lượt trong các năm 2023 và 2024. Cầu Rạch Tôm mới đang được xây dựng với tổng mức đầu tư gần 497 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. TP.HCM cũng đang nghiên cứu nâng cấp, mở rộng khoảng 8,6 km đường Lê Văn Lương lên 8 làn xe, mặt cắt ngang 40 m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2030.