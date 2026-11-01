English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giảm 2% giá điện góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân

Chủ Nhật, 17:27, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức được giảm 2% từ hôm nay (1/11/2026) đến hết ngày 31/3/2027 theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giảm giá bán lẻ điện lần này sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, kiểm soát lạm phát.

“Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, sau khi khẩn trương rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026. Đây là hành động thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ của EVN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội” - khẳng định của ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi tập đoàn này quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân cho tất cả các khách hàng sử dụng điện với mức giảm 2%, áp dụng kể từ ngày 01/11/2026.

giam 2 gia dien gop phan giam chi phi cho doanh nghiep, nguoi dan hinh anh 1

Đánh giá đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của ngành điện trong việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí để có thể giảm giá điện trong bối cảnh hiện nay, TS Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam cho rằng, điều này sẽ tạo ra tác động lan tỏa, sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, tiêu dùng đến ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

“Nếu kiểm soát lạm phát tốt và giảm được 2% giá điện thì sẽ làm cho CPI chung của nền kinh tế giảm, đây là vòng 1 - trực tiếp; Vòng 2 thì nó có thể giảm tiếp- đấy là đối với kiểm soát lạm phát rất là tích cực. Thứ hai là đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì giảm giá 2% sẽ tạo điều kiện rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, và tăng được khả năng cạnh tranh của mình khi đưa hàng vào thị trường. Những ngành sử dụng điện rất nhiều. Ví dụ như thép chẳng hạn thì giá thành cũng giảm khoảng 0,12% hay là xi măng giảm được 0,3%, hoặc dệt may có thể giảm 0,23%. Đây là những tác động rất lớn”.

Cũng theo tính toán của TS Nguyễn Tiến Thỏa, đối với người tiêu dùng sinh hoạt, với các hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400kWh điện/tháng trong điều kiện hiện nay thì có thể tiết kiệm được gần 20.000 đồng tiền điện mỗi tháng sau khi giá bán lẻ điện bình quân được giảm 2%. Đây là những tác động rất tích cực đối với nền kinh tế, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long cũng khẳng định, cùng với việc giảm giá điện, giá mặt hàng xăng cũng được điều chỉnh giảm nhờ đưa thuế thiêu thụ đặc biệt về 0% từ 01/11/2026. Điều này sẽ tạo tác động lan tỏa, từ chi phí sinh hoạt của người dân đến chi phí sản xuất, giá thành hàng hóa và sức mua của nền kinh tế. Không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước, Chính phủ đối với những khó khăn, áp lực chi phí mà người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt.

"Trong bối cảnh giá của hai mặt hàng thiết yếu là xăng dầu và điện được giảm, điều này sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với nền kinh tế. Thứ nhất, việc giảm giá xăng dầu và giá điện sẽ góp phần cải thiện sức mua của người dân. Khi chi phí sinh hoạt giảm, sức mua có điều kiện tăng lên, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ hai, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, có độ mở tương đối lớn, việc giảm giá hai mặt hàng năng lượng quan trọng này có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chi phí điện và xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường...", TS Ngô Trí Long phân tích.

Nguyên Long/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi
Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi

VOV.VN - Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch vụ nghịch. Thời điểm này, giá sầu riêng đang ở mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp người trồng thu về lợi nhuận lớn. 

Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi

Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân có lãi

VOV.VN - Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch vụ nghịch. Thời điểm này, giá sầu riêng đang ở mức cao, đầu ra thuận lợi, giúp người trồng thu về lợi nhuận lớn. 

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?
Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?

VOV.VN - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách du lịch gia tăng cùng hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?

Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lúc này cần lưu ý gì?

VOV.VN - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách du lịch gia tăng cùng hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk
Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng tại Đắk Lắk đã chủ động giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vốn, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng tại Đắk Lắk đã chủ động giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vốn, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để thanh niên tham gia kiến tạo chuỗi nông nghiệp số
Để thanh niên tham gia kiến tạo chuỗi nông nghiệp số

VOV.VN - Hiện nay, thanh niên nông thôn ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản. Không chỉ làm chủ công nghệ, lực lượng trẻ còn góp phần liên kết các chủ thể sản xuất, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

Để thanh niên tham gia kiến tạo chuỗi nông nghiệp số

Để thanh niên tham gia kiến tạo chuỗi nông nghiệp số

VOV.VN - Hiện nay, thanh niên nông thôn ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản. Không chỉ làm chủ công nghệ, lực lượng trẻ còn góp phần liên kết các chủ thể sản xuất, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

Phương án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe
Phương án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe

VOV.VN - Đường Hà Nội - Bắc Giang được đề xuất nâng cấp thành cao tốc 8 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng. Riêng hơn 20km đường song hành, kinh phí gần 5.200 tỷ đồng, được đề xuất tách khỏi dự án PPP để địa phương đầu tư công.

Phương án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe

Phương án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc 8 làn xe

VOV.VN - Đường Hà Nội - Bắc Giang được đề xuất nâng cấp thành cao tốc 8 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng. Riêng hơn 20km đường song hành, kinh phí gần 5.200 tỷ đồng, được đề xuất tách khỏi dự án PPP để địa phương đầu tư công.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp