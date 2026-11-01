Giảm 2% giá điện góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân

“Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, sau khi khẩn trương rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026. Đây là hành động thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ của EVN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội” - khẳng định của ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi tập đoàn này quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân cho tất cả các khách hàng sử dụng điện với mức giảm 2%, áp dụng kể từ ngày 01/11/2026.

Đánh giá đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của ngành điện trong việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí để có thể giảm giá điện trong bối cảnh hiện nay, TS Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam cho rằng, điều này sẽ tạo ra tác động lan tỏa, sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, tiêu dùng đến ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

“Nếu kiểm soát lạm phát tốt và giảm được 2% giá điện thì sẽ làm cho CPI chung của nền kinh tế giảm, đây là vòng 1 - trực tiếp; Vòng 2 thì nó có thể giảm tiếp- đấy là đối với kiểm soát lạm phát rất là tích cực. Thứ hai là đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì giảm giá 2% sẽ tạo điều kiện rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, và tăng được khả năng cạnh tranh của mình khi đưa hàng vào thị trường. Những ngành sử dụng điện rất nhiều. Ví dụ như thép chẳng hạn thì giá thành cũng giảm khoảng 0,12% hay là xi măng giảm được 0,3%, hoặc dệt may có thể giảm 0,23%. Đây là những tác động rất lớn”.

Cũng theo tính toán của TS Nguyễn Tiến Thỏa, đối với người tiêu dùng sinh hoạt, với các hộ gia đình sử dụng bình quân khoảng 400kWh điện/tháng trong điều kiện hiện nay thì có thể tiết kiệm được gần 20.000 đồng tiền điện mỗi tháng sau khi giá bán lẻ điện bình quân được giảm 2%. Đây là những tác động rất tích cực đối với nền kinh tế, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long cũng khẳng định, cùng với việc giảm giá điện, giá mặt hàng xăng cũng được điều chỉnh giảm nhờ đưa thuế thiêu thụ đặc biệt về 0% từ 01/11/2026. Điều này sẽ tạo tác động lan tỏa, từ chi phí sinh hoạt của người dân đến chi phí sản xuất, giá thành hàng hóa và sức mua của nền kinh tế. Không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước, Chính phủ đối với những khó khăn, áp lực chi phí mà người dân và doanh nghiệp đang phải đối mặt.

"Trong bối cảnh giá của hai mặt hàng thiết yếu là xăng dầu và điện được giảm, điều này sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với nền kinh tế. Thứ nhất, việc giảm giá xăng dầu và giá điện sẽ góp phần cải thiện sức mua của người dân. Khi chi phí sinh hoạt giảm, sức mua có điều kiện tăng lên, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ hai, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, có độ mở tương đối lớn, việc giảm giá hai mặt hàng năng lượng quan trọng này có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chi phí điện và xăng dầu giảm sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường...", TS Ngô Trí Long phân tích.