Giảm loạt thuế, phí năm 2026: Doanh nghiệp, người dân thêm “khoảng đệm" chi phí

Thứ Hai, 08:00, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí được triển khai đồng loạt trong năm 2026 như nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh, giảm thuế xăng dầu, duy trì giảm VAT… đang góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc nâng ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Chính sách này được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 trong Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuế quan trọng và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ngay sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP, điều chỉnh đồng loạt các quy định liên quan trong hệ thống văn bản hiện hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc thực thi. Việc nâng ngưỡng này được đánh giá sẽ giảm đáng kể nghĩa vụ thuế cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, qua đó khuyến khích mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện tiếp tục được kéo dài, thể hiện định hướng phát triển giao thông xanh. Theo đó, thuế suất đối với xe điện dưới 9 chỗ được giữ ở mức 3% đến hết năm 2030, thay vì kết thúc vào năm 2027 như trước.

giam loat thue, phi nam 2026 doanh nghiep, nguoi dan them khoang dem chi phi hinh anh 1

Các dòng xe điện khác cũng được áp dụng mức thuế thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Chính sách này được kỳ vọng thúc đẩy thị trường xe điện trong nước, đồng thời góp phần giảm phát thải và thực hiện các cam kết môi trường.

Trước biến động giá năng lượng toàn cầu, Chính phủ đã liên tiếp ban hành các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Từ cuối tháng 3/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng được đưa về mức 0%. Đồng thời, các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Tiếp đó, Nghị quyết 19/2026/QH16 kéo dài chính sách này đến hết ngày 30/6/2026, nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp vận tải, sản xuất và logistics.

Song song, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất cũng được điều chỉnh về 0% và gia hạn áp dụng đến hết tháng 6/2026, góp phần bình ổn thị trường trong nước.

Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được duy trì trong năm 2026 theo Nghị định 174/2025/NĐ-CP. Đây là giải pháp đã phát huy hiệu quả trong các năm trước, giúp kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một thay đổi quan trọng khác là việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 198/2025/QH15. Việc bãi bỏ khoản thu này được đánh giá sẽ giảm gánh nặng chi phí thường niên cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đặc biệt là các đơn vị nhỏ và mới thành lập.

Ngoài các chính sách thuế, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều thông tư nhằm miễn, giảm phí và lệ phí trong các lĩnh vực trọng điểm.

Trong đó, Thông tư 40/2026/TT-BTC miễn một số khoản phí trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thông tư 29/2026/TT-BTC hỗ trợ phí liên quan đến khai thác, sử dụng dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng VNeID; cùng với Thông tư 64/2025/TT-BTC tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí năm 2026 được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, không chỉ giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân mà còn tạo động lực kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài, việc linh hoạt điều hành chính sách tài khóa theo hướng hỗ trợ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì đà phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

PV/VOV.VN
