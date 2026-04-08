Gỡ “điểm nghẽn” đầu tư và năng suất để hiện thực hóa mục tiêu hai con số

Thứ Tư, 12:04, 08/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn nhưng các ĐBQH cho rằng hoàn toàn khả thi. Chìa khóa nằm ở nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy năng suất lao động và điều hành linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả đầu tư, giải bài toán hệ số ICOR

Bước vào nhiệm kỳ mới, nền kinh tế toàn cầu được nhận định đang đối mặt với nhiều bất ổn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đã tích lũy được kinh nghiệm quan trọng để vượt qua “sóng dữ”, hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) bày tỏ tin tưởng: "Dù bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, song Việt Nam đã có kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước để ứng phó với các cú sốc lớn như thiên tai, dịch bệnh hay biến động địa chính trị. Chính phủ đã và đang điều hành rất tốt để giải tỏa các áp lực hiện tại, và các giải pháp này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới”.

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) 

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo đại biểu Lâm, cần đặc biệt lưu ý hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả đầu tư. Tăng trưởng hiện nay vẫn dựa nhiều vào mở rộng quy mô (tăng trưởng theo bề rộng), trong khi hiệu quả đầu tư chưa cao, thể hiện qua chỉ số ICOR còn ở mức đáng lưu ý. Điều này đòi hỏi các nguồn lực, cả đầu tư công và tư, phải được phân bổ vào các dự án có khả năng phát huy hiệu quả thực chất và lâu dài.

“Công trình kéo dài 5-10 năm mà không đưa vào khai thác thì hiệu quả đầu tư sẽ rất thấp, thậm chí trở thành gánh nặng cho tương lai”, đại biểu Lâm nhấn mạnh.

Thứ hai là nâng cao năng suất chất lượng tăng trưởng. Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh, không chỉ ở cấp chính sách mà phải đi vào thực tiễn của từng doanh nghiệp, từng người dân.

Vấn đề thứ hai là nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua tăng năng suất lao động. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số cần được triển khai mạnh mẽ, đi vào thực tiễn của từng doanh nghiệp, từng người dân, thay vì chỉ dừng lại ở chủ trương, nghị quyết.

Đồng thời, yếu tố con người giữ vai trò then chốt, không chỉ ở năng lực mà còn ở tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và thái độ làm việc. Nền tảng y tế và giáo dục cần được chú trọng để bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm năng lực, tinh thần trách nhiệm và sức khỏe. Nếu làm việc với quyết tâm, khí thế thì hiệu quả sẽ khác hoàn toàn so với tâm lý làm cho xong việc.

Đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển toàn diện. Một con số tăng trưởng đẹp sẽ không có ý nghĩa nếu đi kèm ô nhiễm môi trường hoặc làm suy giảm an sinh xã hội. Tăng trưởng phải là sự tổng hòa của kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh để bảo đảm tính bền vững”. 

Gỡ khó cho doanh nghiệp để giữ đà tăng trưởng

Ở góc nhìn khác, đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP HCM) cho rằng, kinh tế Việt Nam đang chịu tác động mạnh từ bối cảnh thế giới, đặc biệt là chiến sự Trung Đông và xu hướng bảo hộ của các nền kinh tế lớn. Những yếu tố này đã làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP Hồ Chí Minh)

Giá nguyên nhiên vật liệu tăng do tác động của chiến sự, cùng với biến động tỷ giá khiến đồng Việt Nam mất giá, đã làm chi phí nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu sản xuất tăng lên. Bên cạnh đó, chính sách kiểm soát lạm phát của các nước khiến lãi suất của các đồng tiền mạnh không giảm, thậm chí có xu hướng tăng, kéo theo áp lực đối với lãi suất trong nước. Đầu vào tăng, lãi suất có xu hướng tăng, khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và hoạt động xuất khẩu.

Vì thế, cần có các giải pháp cụ thể để hạn chế đà tăng chi phí đầu vào, ổn định giá cả, qua đó tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của từng ngành, từng cấp, từng địa phương cùng với các giải pháp điều hành “sáng suốt” để giữ vững cân đối nền kinh tế.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc này thể hiện sự tin tưởng của Nhà nước đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khi được trao quyền chủ động, doanh nghiệp sẽ nâng cao ý thức tuân thủ và trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự tuân thủ sẽ ngày càng tốt hơn và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Đánh giá về các giải pháp đã được Chính phủ đề ra, đại biểu cho rằng các định hướng này đã khá cụ thể, trọng tâm là ổn định các chỉ tiêu và cân đối lớn để đảm bảo sản xuất và tăng trưởng. Kỳ vọng, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của các bộ, ngành, địa phương, mục tiêu tăng trưởng có thể đạt được, đặc biệt nếu các yếu tố bất lợi từ bên ngoài như chiến sự sớm được cải thiện.

Giữ tăng trưởng hai con số giữa “cơn sóng lớn” kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn đạt được mục tiêu này, cần khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng khả năng phản ứng chính sách.

Vân Hồng/VOV.VN
Tag: tăng trưởng hai con số kinh tế Việt Nam đầu tư
Đắk Lắk bàn giải pháp đạt tăng trưởng trên 10%
VOV.VN - Chiều 7/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 3 và quý I/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trọng tâm hội nghị là các giải pháp tăng tốc trong 9 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên.

VOV.VN - Thông tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho biết, Quý I năm 2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 7,87%, thuộc nhóm cao trong nhiều năm gần đây.

VOV.VN - Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

