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Gỡ khó cho các dự án du lịch, thương mại dịch vụ vướng mắc tại Sơn La

Thứ Ba, 18:32, 07/07/2026
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VOV.VN - Trước những khó khăn, vướng mắc khiến nhiều dự án chậm tiến độ, chưa phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã làm việc, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Một trong những dự án đang được địa phương quan tâm là Trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ Đại Phú Sơn tại phường Mộc Châu – khu du lịch quốc gia. Với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, dự án có quy mô hơn 20.000m2, gồm khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, trung tâm hội nghị tiệc cưới, nhà hàng, vila nghỉ dưỡng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ...

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Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ khó khăn và đề xuất UBND tỉnh Sơn La và các sở, ngành hỗ trợ.

Dù đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư và được thuê đất đầu tư từ tháng 6/2016, sau nhiều lần điều chỉnh, dự án đã hết tiến độ từ quý IV/2022, song vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục đầu tư chưa được triển khai. Nhà đầu tư cho biết gặp khó khăn trong huy động nguồn vốn, dẫn đến không bảo đảm tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Còn với Dự án Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Sơn La, có diện tích gần 16.000 m², đơn vị đã hoàn thành các hạng mục showroom ô tô và khu dịch vụ phụ trợ, đưa vào hoạt động kinh doanh từ quý 3 năm 2023.

Tuy nhiên, sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, giảm hơn 2.700 m² đất ra khỏi phạm vi dự án; phần diện tích điều chỉnh ra khỏi dự án đã được bàn giao cho UBND phường Chiềng Sinh quản lý. Bởi vậy, doanh nghiệp mong muốn UBND tỉnh Sơn La và các cơ quanh chức năng xem xét cho thuê lại hơn 1.900 m2 đất để xây dựng các công trình phụ trợ theo thiết kế xây dựng giai đoạn 2 đã được phê duyệt, đủ công năng vận hành và phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị.

Tại cuộc làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng dự án trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.

Đối với Dự án Trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ Đại Phú Sơn, thống nhất định hướng chấm dứt dự án hiện tại để nhà đầu tư mới nghiên cứu, đề xuất dự án phù hợp. Còn Dự án Khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp, giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm mở rộng đầu tư, đưa dự án vào hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Doanh nghiệp sớm đi vào vận hành, sản xuất kinh doanh, không chỉ góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, mà còn tạo công ăn việc làm, giúp cho chính người dân ở Sơn La đỡ vất vả đi làm công nhân ở những nơi khác. Cứ có thêm một dự án hoạt động thì sẽ tạo ra thêm công việc cho người dân và người dân cũng có thêm thu nhập. Bởi vậy tôi cũng đề nghị các xã, phường và các sở, ngành trên tinh thần là hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng phối hợp để hỗ trợ cho nhà đầu tư sớm nhất, hoàn thiện dự án như mong đợi.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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