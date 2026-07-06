Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

Theo Sở Tài chính tỉnh Sơn La, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ngành thuế đã đẩy mạnh công tác quản lý thuế.

Đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Trong 6 tháng qua, Sở Tài chính tỉnh Sơn La ngành đã thực hiện 102 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 3,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,3 tỷ đồng; thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với 74 hồ sơ với số tiền 11,2 tỷ đồng…

Các địa phương tích cực họp bàn, tháo gỡ khó khăn trong khâu GPMB, thi công dự án để tăng thu ngân sách

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng trong năm nay.