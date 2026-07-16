Sơn La gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Sơn La đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% trong năm nay. Một trong những giải pháp trọng tâm là từng bước “gỡ” các nút thắt để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển.

Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu là công trình hạ tầng trọng điểm, đang được Sơn La tập trung nguồn lực triển khai

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La là công trình, dự án trọng điểm quốc gia đang được tỉnh Sơn La tích cực triển khai. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, kết quả giải ngân nguồn vốn của dự án sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Từ ý nghĩa đó, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La – chủ đầu tư dự án xây lắp công trình này cho biết, hiện nay, toàn Dự án đang triển khai 33 mũi thi công với khoảng 580 nhân lực và 260 thiết bị chủ yếu được huy động trên công trường; các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, song trong quá trình thi công vẫn còn một số khó khăn như bãi đổ thải, đường công vụ, một số vị trí xen kẹp, hay lượng gỗ rừng tự nhiên còn tập kết rải rác trên tuyến, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng sạch…. Do đó, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhà thầu tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo Tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát nhân lực, thiết bị, vật tư; các mũi thi công của nhà thầu xây lắp bố trí tại công trường theo tiến độ thi công chi tiết; hàng tuần đánh giá đáp ứng nhanh, chậm tiến độ; đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo kế hoạch đã cam kết giải ngân vốn năm 2026, kịp thời báo cáo các nhà thầu chậm tiến độ", ông Thắng chia sẻ.

Sơn La đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển

Với một tiềm năng dư địa rộng lớn, nhất là sở hữu hơn 22.000 ha diện tích mặt nước từ 2 lòng hồ thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Hoà Bình, cộng với các vùng cao nguyên như Mộc Châu, Vân Hồ, Nà Sản; các vùng Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên sở hữu tiềm năng gió và bức xạ nhiệt lý tưởng, năm 2026, tỉnh Sơn La quyết tâm thu hút được các dự án năng lượng đầu tư đến 100.000 tỷ đồng. Đây là con số phát triển bền vững, cũng là để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế ở địa phương; đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư khốc liệt như hiện nay, để biến tiềm năng thành dòng vốn thực tế, tỉnh Sơn La đang hành động quyết liệt với các nhóm giải pháp, trọng tâm là kiến tạo "Luồng xanh" hành chính – Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo; trong đó phấn đấu cắt giảm từ 20% - 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, môi trường, đất đai so với quy định chung; minh bạch hóa và sẵn sàng các điều kiện phục vụ thu hút đầu tư.

Năm 2026, Sơn La quyết tâm thu hút được các dự án năng lượng đầu tư đến 100.000 tỷ đồng (Ảnh: Công ty CP Năng lượng gió Miền Bắc)

Cùng với đó là hoàn thiện hạ tầng chiến lược bằng việc chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các tỉnh bạn đẩy nhanh tiến độ dự án Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La. Khi tuyến cao tốc này hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội và các cảng biển lớn về Sơn La sẽ giảm một nửa, mở rộng cánh cửa giao thương, kết nối vùng thuận lợi cho tỉnh....

"Sơn La kỳ vọng là đạt mục tiêu đề ra, sẽ là tỉnh dẫn đầu trong khu vực Tây Bắc về phát triển năng lượng bền vững và thu hút được các nhà đầu tư lớn. Từ các Tập đoàn kinh tế đã đến với tỉnh để đầu tư, hy vọng các tập đoàn lớn khác nhìn thấy cách đi, cách làm việc và với sự ủng hộ quyết tâm nỗ lực của chính quyền địa phương, thì các tập đoàn kinh tế sẽ tiếp tục đầu tư vào Sơn La, không riêng gì lĩnh vực năng lượng mà các lĩnh vực khác để đưa tỉnh phát triển bền vững", ông Nguyễn Thành Công thông tin.

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Bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nêu trên, cùng với chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch… là những thế mạnh của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Sơn La đã tăng 6,02%.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt khoảng 8%, trong 6 tháng cuối năm, Sơn La xác định tiếp tục xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lực tái tạo, du lịch và dịch vụ...

"Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực cực kỳ quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng. Thứ 2 là tăng cường thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Ba là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống tiên tai, đảm bảo phát triển nhanh nhưng bền vững", ông Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La thường xuyên lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ bản

Có thể khẳng định, việc chủ động gỡ bỏ các điểm nghẽn trong xây dựng cơ bản và khơi thông nguồn lực đầu tư chính là đòn bẩy chiến lược để Sơn La bứt phá. Với sự đồng lòng và quyết tâm chính trị cao, tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm nay, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một hành trình phát triển xanh, nhanh và bền vững trong tương lai.