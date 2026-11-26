Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ Tám, bàn và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 cùng các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế TP Hà Nội, cho biết năm 2025, số thu ngân sách của thành phố đạt 660.000 tỷ đồng, vượt 38,2% dự toán. Năm 2026, dự toán thu ngân sách Trung ương giao cho Hà Nội là 613.000 tỷ đồng, tăng 28,3% so với dự toán pháp lệnh năm trước.

Đến hết tháng 10/2026, Hà Nội đã hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh thu ngân sách. Đồng thời cũng là địa phương đầu tiên trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô dự toán thu lớn hoàn thành chỉ tiêu này. Xét về số thu tuyệt đối, Hà Nội hiện đứng đầu cả nước, cao hơn TP.HCM gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách của Hà Nội so với cùng kỳ năm 2025 mới đạt 10,56%, thấp hơn mức bình quân cả nước 12,8%.

“Năm 2025, thu ngân sách Hà Nội đã tăng 38,2% và là năm thứ ba liên tiếp tăng trên 20%. Vì vậy, dư địa tăng trưởng trong năm 2026 gặp nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác”, Ông Vũ Mạnh Cường lý giải.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVIII

Thiếu khoảng 56.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Theo Trưởng Thuế TP Hà Nội, để phấn đấu đạt kịch bản thu ngân sách 780.000 tỷ đồng trong năm 2026, thành phố cần tập trung vào nguồn thu từ đất. Theo tính toán, khoản thu tiền sử dụng đất phải đạt khoảng 145.000 tỷ đồng, trong khi hiện còn thiếu khoảng 56.000 tỷ đồng.

“Sau khi rà soát, loại trừ một số dự án, trong đó có dự án Olympic đang được lấy ý kiến, ngành thuế dự kiến có thể thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng”, ông Cường thông tin.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách cũng chịu tác động từ thay đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo phương án tính toán, khoảng 20.000 tỷ đồng tiền thuế của tháng 10 và tháng 11/2026 sẽ được nộp vào đầu năm 2027, khiến số thu trong năm 2026 giảm tương ứng so với kịch bản đề ra.

Cơ cấu nguồn thu 10 tháng năm 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các lĩnh vực gồm: Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm chiếm 34,37% tổng thu và tăng trưởng 23%. Bất động sản chiếm 14,13% nhưng giảm khoảng 16,5%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 10,75% tổng thu, tăng 20,5%; thông tin và truyền thông chiếm 8,86%, giảm 15,4%. Trong khi đó, thương mại tăng 39,5%, dịch vụ tăng 20,5%.

Đẩy nhanh hoàn thuế, phân bổ nguồn thu về xã, phường

Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách, ông Vũ Mạnh Cường cho biết Thuế TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đáng chú ý, ngành thuế xây dựng ứng dụng nhằm đẩy nhanh quy trình hoàn thuế, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ gian lận. Sổ tay hướng dẫn hoàn thuế được xây dựng để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, chuẩn bị hồ sơ đúng quy định. Tài liệu này sau đó được Cục Thuế, Bộ Tài chính triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cơ quan thuế Hà Nội cũng cao hơn mức bình quân toàn ngành thuế tại 34 tỉnh, thành phố.

Ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế TP Hà Nội báo cáo tại hội nghị

Một giải pháp khác là xây dựng tổng đài tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Chỉ trong khoảng một tháng rưỡi, hệ thống đã tiếp nhận hơn 6.000 ý kiến. Các phản ánh được phân công đến từng cán bộ, bộ phận phụ trách và giám sát thời hạn giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Về cơ chế phân bổ nguồn thu, Thuế TP Hà Nội đề xuất phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án phân bổ nguồn thu từ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh thương mại điện tử, về các xã, phường.

Theo ông Cường, chính quyền cơ sở là cấp nắm sát nhất tình hình kinh doanh trên địa bàn, do đó việc phân bổ nguồn thu gắn với trách nhiệm theo dõi của xã, phường sẽ giúp quản lý sát thực tế hơn. Thuế Hà Nội cũng đang phối hợp với Sở Công Thương xây dựng cơ sở dữ liệu chung để phục vụ công tác này.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngành thuế đã nhận được sự phối hợp của các xã, phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, dữ liệu quản lý vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Đến nay, thành phố mới thu thập, xử lý được thông tin của hơn 1,5 triệu thửa đất, còn hơn 1 triệu thửa cần được rà soát, làm sạch dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và thu thuế trong thời gian tới.