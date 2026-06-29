Hà Nội khơi thông nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái số và chiến lược đón "đại bàng"

Sáng 29/6, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là Hội nghị được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Tại Hội nghị, Thành phố Hà Nội đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Những dự án và thỏa thuận hợp tác này bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.

Bên lề Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí về những định hướng lớn trong thu hút đầu tư của Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trả lời phỏng vấn phóng viên

PV: Xin ông cho biết, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá như thế nào về sự kiện Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 ngày hôm nay?

Ông Lê Trung Hiếu: Vâng, do nhiều nguyên nhân nên sau 6 năm Hà Nội mới tổ chức lại một hội nghị xúc tiến đầu tư. Với hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, qua quá trình chuẩn bị hội nghị, chúng tôi nhận thấy rằng Hội nghị xúc tiến đầu tư của Thành phố Hà Nội đã được rất nhiều các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Họ cũng rất quan tâm đến các cơ chế chính sách mà trung ương đã trao cho Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Hội nghị xúc tiến đầu tư là một cơ hội để chính quyền thành phố Hà Nội công bố với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế về các cơ chế chính sách mới vừa được Trung ương trao cho Hà Nội, trong đó trao cho Hà Nội quyền tự chủ trong việc xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư cũng như là tự chủ về nguồn vốn để cùng các nhà đầu tư xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm.

Ngoài ra chúng tôi cũng đã công bố các dự án nằm trong danh mục thu hút đầu tư, trong đó có 278 dự án đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên phần mềm thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội vừa mới công bố trong hội nghị. Qua đó chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án theo danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội.

PV: Như ông vừa nói, Hà Nội đã được Trung ương trao cho rất nhiều quyền trong việc thu hút đầu tư, vậy thành phố sẽ tạo điều kiện như thế nào để các nhà đầu tư chiến lược có thể rút ngắn thời gian tiếp cận và triển khai dự án quy mô lớn ​​​​trên địa bàn thành phố?

Ông Lê Trung Hiếu: Có thể khẳng định, chưa bao giờ Hà Nội có một bệ phóng thể chế vững chắc như hiện nay. Chúng ta đang dựa trên ba "trụ cột" pháp lý cốt lõi: Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Luật Thủ đô (sửa đổi). Ba văn bản pháp lý quan trọng này góp phần vào việc định hình ra hành lang cũng như căn cứ pháp lý để các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư vào Hà Nội khác hẳn so với các giai đoạn trước.

Trong thời gian tới đây, căn cứ vào các quy định đặc thù vượt trội của Luật Thủ đô, Hà Nội sẽ cùng với các nhà đầu tư để triển khai các dự án mang tính chất lan tỏa, mang tính chất trục động lực phát triển, góp phần thu hút tiếp các cái dự án đầu tư khác. Trong giai đoạn này, chúng tôi đang triển khai xây dựng các hạ tầng số. Nếu như giai đoạn trước chúng ta ưu tiên kêu gọi đầu tư tập trung vào hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị... Tuy nhiên tới đây, chúng tôi tiếp tục kêu gọi đầu tư vào hạ tầng số để tiếp tục phát triển thủ đô Hà Nội theo hướng xanh, thông minh và nhân dân hạnh phúc; theo đúng tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

PV: Tại hội nghị lần này, Hà Nội đã ký kết tới 50 biên bản ghi nhớ (MOU) với các tập đoàn lớn. Làm thế nào để những con số này không chỉ "nằm trên giấy" và đâu là những lĩnh vực trọng tâm mà thành phố sẽ ưu tiên "trải thảm đỏ" trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Lê Trung Hiếu: Quan điểm của lãnh đạo Thành phố là "không làm hình thức." Ngay sau lễ ký kết 50 MOU hôm nay, UBND thành phố Hà Nội sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng biên bản ghi nhớ. Số liệu thực tế từ Sở Tài chính cho thấy, khoảng 25% các MOU đã được triển khai từ trước đó, điều này đã cho thấy sự chủ động của cả chính quyền và doanh nghiệp.

Về các lĩnh vực trọng tâm, mật độ ký kết các MOU liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, Hà Nội đang đặc biệt quan tâm đến các dự án sản xuất và thiết kế chip bán dẫn. Một điểm đặc biệt trong các điều khoản ký kết lần này là yêu cầu về "chuyển giao công nghệ."

Theo đó, các tập đoàn toàn cầu khi đầu tư vào Hà Nội phải có lộ trình chuyển giao kỹ thuật cho phía Việt Nam. Điều này nhằm giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm, tạo lập hệ sinh thái công nghiệp cao bền vững thay vì chỉ là gia công thuần túy như trước đó. Thành phố sẵn sàng sử dụng vốn đầu tư công làm "vốn mồi," tập trung vào các hạ tầng xã hội và giao thông khối lượng lớn (đường sắt đô thị) để tạo nền tảng vững chắc, từ đó dẫn dắt nguồn vốn tư nhân đổ vào các lĩnh vực kinh doanh số và kinh tế tuần hoàn.

PV: Bên cạnh việc thu hút các "đại bàng" toàn cầu, Hà Nội có chính sách gì để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên địa bàn để họ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn?

Ông Lê Trung Hiếu: Doanh nghiệp SME là xương sống của nền kinh tế Thủ đô, chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, nếu không có cơ chế đặc thù, họ rất khó cạnh tranh. Trong thời gian vừa qua, Hà Nội cũng có rất nhiều chính sách để hỗ trợ, đặc biệt là Nghị quyết 5418 của UBND thành phố Hà Nội trong đó quy định rất nhiều cơ chế đặc thù để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vừa qua HĐND thành phố căn cứ vào Luật Thủ đô cũng đã ban hành tiếp một nghị quyết nữa liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp SME. Cụ thể, doanh nghiệp SME được hỗ trợ những gì: Thứ nhất là về nguồn vốn, thành phố đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để các doanh nghiệp SME, đặc biệt là các startup công nghệ, có thể tiếp cận nguồn lực tài chính ngay từ giai đoạn khởi tạo.

Thứ hai là về mặt bằng sản xuất, đây là điểm nghẽn lớn nhất. Cụ thể, Hà Nội quy định rõ trong tất cả các khu, cụm công nghiệp mới xây dựng, bắt buộc phải dành ra từ 10% đến 30% quỹ đất để ưu tiên cho doanh nghiệp SME. Bởi, không có mặt bằng, doanh nghiệp không thể sản xuất. Đây là mệnh lệnh thực tế mà thành phố đang quyết liệt thực hiện.

Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái liên kết. Thành phố định hướng các doanh nghiệp "đại bàng," các tập đoàn FDI lớn sẽ đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua môi trường cộng sinh này, các doanh nghiệp SME nội địa sẽ dần tích lũy năng lực, chất xám để phát triển và thậm chí là trở thành những "đại bàng" mới trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!