Hà Nội phát hiện xử phạt vi phạm sản xuất, kinh doanh hàng hóa hơn 60 tỷ đồng

Từ ngày 16/12/2025 đến nay lực lượng quản lý thị trường Hà Nội thực hiện gần 4.300 cuộc kiểm tra trong đó có trên 4.100 cuộc kiểm tra đột xuất và 12 cuộc chuyên đề, nhiều cuộc phối hợp với cơ quan công an. 69 vụ vi phạm được chuyển cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trên 5.200 hành vi vi phạm, chủ yếu là các hành vi liên quan hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm về hàng giả, vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 60 tỉ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14 tỉ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả gần 42 tỉ đồng.

Theo Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương Hà Nội Dương Mạnh Hùng, Chi cục đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra định kỳ theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ông Dương Mạnh Hùng thông tin.

Chi cục kiểm tra, tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; chất lượng sản phẩm, cũng như các điều kiện lưu thông theo quy định.

Đối với công tác ngăn chặn, phát hiện và xử lý buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, Chi cục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn; rà soát các kho hàng, điểm tập kết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tuyến và các khâu lưu thông có nguy cơ cao.

Đồng thời, chủ động thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra đột xuất.

Riêng trong quý III vừa qua lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple và hàng chục nghìn sản phẩm dưỡng da giả mạo trị giá hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện gas giả cùng số lượng lớn tem chống hàng giả, màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển công an điều tra, xử lý.

Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Liên quan đến nội dung về an toàn thực phẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội, Kiều Đình Cảnh cho biết, đây là nhiệm vụ trong thực hiện kế hoạch kiểm tra về giải quyết điểm nghẽn của thành phố. Đến thời điểm này Chi cục đã hoàn thành 1 kế hoạch của thành phố, với việc kiểm tra và phát hiện khoảng 1.000 vụ, với số tiền xử phạt hành chính 12 tỷ đồng và hàng hóa vi phạm trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm bổ sung.

Nhóm hàng hóa vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm bổ sung. Dịp Tết Trung thu, Chi cục đã kiểm tra và xử phạt hơn 170 vụ vi phạm, chủ yếu là về lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập. Đến nay, Chi cục cùng với lực lượng chức năng đã giải tỏa được 214/231điểm chợ cóc, các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố đạt trên 95%, đến năm 2027 sẽ giải quyết toàn bộ các chợ cóc và những điểm tự phát trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tình trạng bán hàng qua các nhóm kín, hội nhóm cư dân chung cư đang diễn biến phức tạp và qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn cho lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm soát.

Ông Kiều Đình Cảnh cho biết: "Các đối tượng hiện nay bán các loại thực phẩm trên những nhóm kín, thậm chí trên các nhóm chung cư, cũng diễn biến hết sức phức tạp. Có những nhóm đối tượng lên đến hàng nghìn người. Các nhóm này lại phân chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Từ đó, hoạt động vận chuyển được thực hiện thông qua các dịch vụ, nhất là những nhóm liên quan đến xe ôm, xe ôm công nghệ, để bàn giao hàng hóa đến khách hàng, đến các cơ sở kinh doanh. Từ đó, hàng hóa đến tay người tiêu dùng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát".

Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối; phát hiện sớm vi phạm trên môi trường mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.