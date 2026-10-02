Hội Sách Hà Nội lần thứ XI: Trải nghiệm mới cho độc giả thời đại số

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI mang đến trải nghiệm mới

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là dịp để độc giả khám phá thế giới sách đa dạng, trải nghiệm những hoạt động văn hóa đọc và tìm hiểu những ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xuất bản. Sự kiện do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện. Lễ khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 2/10/2026 (thứ Sáu) tại sân khấu Hội Sách Hà Nội, số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI diễn ra từ ngày 01 - 04/10/2026 tại không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không chỉ là hoạt động văn hóa đọc thường niên, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI còn được tổ chức để thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026). Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sách của các đơn vị xuất bản, Hội Sách Hà Nội năm nay tổ chức 02 gian trưng bày sách theo chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Đến đây, bạn đọc sẽ được tìm hiểu, giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội thông qua các tên sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; trưng bày, triển lãm tư liệu về Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam; các hoạt động trải nghiệm văn hóa (viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sỹ…); đồng thời, bạn đọc cũng sẽ được trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu tính năng nền tảng, đọc sách điện tử có nội dung đa dạng, phong phú trên các thiết bị (máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay) với giao diện tối ưu, dễ sử dụng; tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”, bao gồm các xuất bản phẩm có chất lượng nội dung chuyên môn, cung cấp kiến thức lý thuyết và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sách của các đơn vị xuất bản, Hội Sách Hà Nội năm nay tổ chức 02 gian trưng bày sách theo chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Hội Sách năm nay có sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành sách uy tín trong nước với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của đông đảo bạn đọc với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2026, các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội, qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Hội sách là dịp để độc giả khám phá thế giới sách đa dạng, trải nghiệm những hoạt động văn hóa đọc và tìm hiểu những ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xuất bản.

Sự kiện đầy ý nghĩa này góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô và đất nước; khơi dậy niềm tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng. Thông qua các hoạt động trong 4 ngày diễn ra sự kiện, Hội Sách tiếp tục khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.