Thứ Sáu, 09:00, 02/10/2026

Bước chân qua Hà Nội mùa thu

VOV.VN - Sáng quanh Hồ Thiền Quang, gió bắt đầu se, nhiều người đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng một chiếc lá vàng rơi rồi bị gió cuốn đi. Những ngày giao mùa ở Hà Nội thường bắt đầu như thế, rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút, người ta nhận ra mùa thu đã đến.