Bước chân qua Hà Nội mùa thu

VOV.VN - Sáng quanh Hồ Thiền Quang, gió bắt đầu se, nhiều người đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng một chiếc lá vàng rơi rồi bị gió cuốn đi. Những ngày giao mùa ở Hà Nội thường bắt đầu như thế, rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút, người ta nhận ra mùa thu đã đến.
VOV.VN - Từ tà áo dài, áo len màu hoài niệm đến blazer, cardigan hiện đại, người Hà Nội qua nhiều thế hệ vẫn tìm thấy “hồn thu” trong từng nếp vải.
VOV.VN - Bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khắc họa bức tranh tuyệt đẹp về Thủ đô với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ và phố xưa nhà cổ. Bài hát do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Các bạn nhớ mùa thu Hà Nội bằng điều gì? Bằng vạt nắng vàng sóng sánh, hay bằng một khoảng hương lướt qua sống mũi? Thu Hà Nội có một thứ ngôn ngữ vô hình nhưng dai dẳng, mùi hương của mùa thu Hà Nội.