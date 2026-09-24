Hà Nội và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, đổi mới sáng tạo

Ngày 24/9, tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Tọa đàm “Hà Nội - Ấn Độ về hợp tác công nghệ cao và đổi mới sáng tạo”, với sự tham dự của các đại diện từ Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội và các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, y tế và đầu tư của Ấn Độ.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Trong quá trình này, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đình Nam

Việt Nam đang tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế, đồng thời chủ động tìm kiếm kinh nghiệm và đối tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ, với thế mạnh về công nghệ thông tin, nghiên cứu, nguồn nhân lực kỹ thuật và hệ sinh thái khởi nghiệp, được xem là một đối tác có nhiều tiềm năng.

Tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Đoàn Quý Linh giới thiệu những lợi thế của Hà Nội trong phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hà Nội hiện có 2 khu công nghệ cao và 14 khu công nghiệp, trong đó Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô 1.586 ha được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Hà Nội mong muốn thu hút các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào những lĩnh vực như công nghệ sinh học, dược phẩm, công nghệ thông tin và công nghệ số; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Đoàn Quý Linh tại tọa đàm. Ảnh: Đình Nam

Đại diện các tổ chức công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ấn Độ như Trung tâm Xuất sắc về Công nghệ của NASSCOM, Viện Điện tử và Công nghệ thông tin quốc gia, nền tảng ngôn ngữ Bhashini và Quỹ Công nghệ IIT Madras Pravartak cũng đã chia sẻ về năng lực, mô hình hoạt động và khả năng hợp tác với Việt Nam tại buổi tọa đàm.

Các Viện Công nghệ và trường Đại học Ấn Độ đề xuất nhiều hướng hợp tác đào tạo, từ đưa chương trình và chuyên gia sang Việt Nam, đưa sinh viên Việt Nam sang Ấn Độ học tập, cho đến xây dựng các trung tâm đào tạo tại Việt Nam. Một số đối tác cũng đề xuất thiết lập Trung tâm Xuất sắc về công nghệ tại Hà Nội hoặc TP.HCM, đồng thời cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam. Đại diện IIT Madras sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế vi xử lý, trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ, nền tảng AI Bhashini của Chính phủ Ấn Độ đề xuất hợp tác phát triển công nghệ dịch giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ Ấn Độ. Trong y tế, các đại biểu trao đổi khả năng xây dựng bệnh viện Ấn Độ tại Việt Nam, kết nối bệnh viện và doanh nghiệp công nghệ hai nước để thử nghiệm, kiểm chứng các sản phẩm và thiết bị y tế trong thực tế lâm sàng.

Hai bên cũng hướng tới mô hình hợp tác từ cùng nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của hai nước và khu vực ASEAN.

Tọa đàm Hà Nội - Ấn Độ về hợp tác công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đình Nam

Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục làm đầu mối kết nối các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, đối tác và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.