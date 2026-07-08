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Hạ tầng đi trước 1 bước tạo hướng đi bền vững cho Nghệ An

Thứ Tư, 07:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An xác định đầu tư kết cấu hạ tầng không chỉ là động lực thu hút đầu tư mà còn là giải pháp căn cơ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm phát triển bền vững.


Từ những tuyến đường mới mở, khu công nghiệp hiện đại đến các công trình hạ tầng miền núi, mỗi dự án đều đang mở ra những cơ hội sinh kế, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển hạ tầng khu/cụm công nghiệp là 1 trong những bước đi chiến lược trong thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển bền vững. Các khu công nghiệp như VSIP Nghệ An, WHA liên tục mở rộng quỹ đất sạch, đầu tư hệ thống điện, nước, xử lý môi trường, sẵn sàng đón các dự án quy mô lớn. Chính sự chuẩn bị bài bản ấy đã giúp Nghệ An trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng.

Tính đến năm 2026, với sự góp mặt của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký lũy kế vào Khu kinh tế Đông Nam đã chạm mốc 6,5 tỉ USD, khẳng định vị thế điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghệ cả nước.

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Đại lộ Vinh - Cửa Lò 72m trục giao thông huyết mạch của Nghệ An

Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn, hàng loạt dự án sản xuất quy mô lớn đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và phát triển bền vững.

"Với phương châm 'hạ tầng đi trước một bước', Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật. Từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà lưu trú, nhà ở xã hội), hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức, tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào các dự án, đảm bảo chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn vận hành thông suốt và tối ưu hóa chi phí", ông Lợi nói.

Song song với phát triển hạ tầng công nghiệp, Nghệ An ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối các vùng động lực với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp; các cây cầu mới, tuyến đường liên xã được hoàn thành đã giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, tạo điều kiện để nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn.

Hạ tầng phát triển cũng đang tạo sức bật cho ngành dịch vụ và du lịch. Các địa phương ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu cùng các vùng sinh thái phía Tây từng bước hình thành hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, thương mại và logistics. Nhiều việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, vận tải và dịch vụ hỗ trợ.

Không chỉ tạo việc làm trực tiếp, phát triển hạ tầng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng lớn. Những năm qua Nghệ An đã thu hút hàng chục nghìn lao động từ các tỉnh, thành về quê làm việc, đảm bảo thu nhập.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An), các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn dự kiến tuyển thêm khoảng 32.000 lao động trong năm 2026.

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Cảng nước sâu Cửa Lò vừa được khởi công. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia như: QL1A, QL7C, Cao tốc Bắc - Nam, Đường sắt tốc độ cao, Đường sắt Bắc - Nam, Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Đường ven biển, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Nghệ An đang định hướng phát triển hạ tầng theo hướng xanh và bền vững. Trong quá trình quy hoạch các khu công nghiệp, tỉnh yêu cầu ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tăng diện tích cây xanh, bảo đảm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, hạ tầng chuyển đổi số cũng được chú trọng nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Những kết quả đạt được cho thấy, đầu tư hạ tầng không chỉ là những con đường, cây cầu hay nhà máy mới, mà còn là đầu tư cho tương lai của người dân. Mỗi công trình hoàn thành đồng nghĩa với thêm cơ hội việc làm, thêm nguồn thu nhập và thêm động lực để địa phương phát triển.

Với chiến lược lấy hạ tầng làm một trong những khâu đột phá, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và nguồn nhân lực được nâng cao chất lượng, Nghệ An sẽ có thêm nhiều dư địa để thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

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Cây sim giúp nông dân Nghệ An thu tiền triệu mỗi vụ

VOV.VN - Từ loài cây mọc hoang trên các vùng đồi, cây sim đang được nhiều hộ dân miền núi Nghệ An đưa vào trồng quy mô lớn, mang lại thu nhập ổn định nhờ giá bán cao, dễ chăm sóc và tiềm năng chế biến thành các sản phẩm đặc sản như rượu sim, siro sim, trà sim.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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