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Hạ tầng kết nối sau cảng tại TP.HCM chưa theo kịp tốc độ phát triển

Thứ Sáu, 16:23, 16/10/2026
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VOV.VN - Điểm nghẽn với hệ thống cảng biển của TP.HCM hiện nay là hạ tầng kết nối sau cảng chưa theo kịp tốc độ phát triển, không thể để tình trạng “cảng xây trước, đường đến sau”.


Điểm nghẽn với hệ thống cảng biển của TP.HCM hiện nay là hạ tầng kết nối sau cảng chưa theo kịp tốc độ phát triển, không thể để tình trạng “cảng xây trước, đường đến sau”. Đây là ý kiến của chuyên gia tại hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP.HCM” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 16/10.

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Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Duy Phương)

Tại hội thảo, ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng: Sau hợp nhất, TP.HCM cần biến không gian mới thành động lực phát triển kinh tế, gắn với mục tiêu ổn định và phát triển bền vững.

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Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Về giao thông, từ nay đến năm 2030, Thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 3, Vành đai 4, kết nối với cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch. Đây là hệ thống hạ tầng khung, cần được hoàn chỉnh để kết nối không gian phát triển mới.

Đối với đường sắt đô thị, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 255 km và đến năm 2035 đạt hơn 500 km. Về chuyển đổi xanh, Thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng phục vụ giao thông công cộng, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và từng bước chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nhận định về điểm nghẽn hiện nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho rằng: Trong hệ sinh thái cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng hải còn tồn tại việc hạ tầng kết nối sau cảng chưa theo kịp tốc độ phát triển. 

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PGS.TS Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (Ảnh: Duy Phương

Theo ông, không thể để xảy ra tình trạng “cảng xây trước, đường đến sau”. Đường bộ, đường sắt, luồng hàng hải, bến sà lan và trung tâm logistics phải được đầu tư đồng bộ với cảng. Thành phố cần đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời tổ chức các tuyến sà lan container cố định để giảm áp lực đường bộ và chi phí vận chuyển.

Cùng với đó, Thành phố cần cơ chế điều phối thống nhất theo hướng “một hệ thống cảng, nhiều nhà khai thác, một cơ chế điều phối chiến lược”. Nhà nước tập trung quản lý quy hoạch, đất đai, mặt nước và hạ tầng dùng chung, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư, vận hành cầu bến và dịch vụ logistics.

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Phát triển hạ tầng để làm động lực tăng trưởng kinh tế cho TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Đề xuất giải pháp để chuyển hoá lợi thế thành tăng trưởng thực chất, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TP.HCM phải chuẩn bị kỹ về hạ tầng, nguồn vốn và cơ chế quản trị. Trong đó, về hạ tầng, Thành phố vừa phải phát triển theo mô hình đa cực, vừa phải hướng đến phát triển đa trung tâm, gắn với hệ thống đường sắt đô thị dài hàng trăm kilômét và các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

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Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (Ảnh: Duy Phương)

Ông Sơn nhấn mạnh, Thành phố sẽ phải giải quyết bài toán huy động nguồn vốn xã hội hóa lên đến hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ USD, để triển khai các dự án. Bên cạnh yêu cầu thu hút nguồn vốn, TP.HCM cần tính toán điều phối để các đô thị TOD mới theo “mô hình 15 phút” phát huy hiệu quả.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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