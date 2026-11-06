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Hai địa phương ở Đồng Nai đã có mặt bằng sạch đường Vành đai 4 TP.HCM

Thứ Sáu, 18:04, 06/11/2026
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VOV.VN - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai, đến nay, đã có hai địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng giai đoạn 1 Dự án dường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

Cụ thể, 2 địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Vành đai 4 - TP.HCM là xã An Viễn (3,75ha) và xã Bình Minh (hơn 22ha), đều thuộc Đồng Nai cũ.

Đối với 7 xã, phường còn lại có dự án đi qua, hiện tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt từ gần 87% đến hơn 99% diện tích giai đoạn 1.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TP. Đồng Nai với tổng chiều dài gần 62km. Dự án thành phần 2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) có chiều dài hơn 46km.

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Dự án đường vành đai 4 - TP.HCM, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP.HCM Đồng Nai (ảnh: Phạm Tùng)  

Để triển khai dự án, các địa phương và đơn vị liên quan phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 443ha, trong đó diện tích thu hồi giai đoạn 1 hơn 302ha.

Đến nay, tại giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, hơn 99% công tác xác nhận nguồn gốc đất và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 98% diện tích.

Đối với công tác bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã nhận bàn giao hơn 285ha, đạt hơn 94% tổng diện tích mặt bằng giai đoạn 1.

Còn công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, các đơn vị chức năng đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho tất cả 9 xã, phường. Đồng thời bàn giao bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật của 9 xã, phường cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai. Các đơn vị liên quan đang triển khai công tác bồi thường giai đoạn 2.

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Đồng Nai mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV

VOV.VN - Trong xu hướng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, kinh tế tầm thấp đang mở ra nhiều cơ hội từ thiết bị bay không người lái (UAV) và các dịch vụ, công nghệ đi kèm. Tại Đồng Nai, lĩnh vực này được đặt trong mối liên hệ với sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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