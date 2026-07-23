English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%

Thứ Năm, 17:55, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13–14%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.


Nửa đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của TP Hải Phòng đạt 11,33%, cao nhất trong 5 năm vừa qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%. Trong đó, 10/12 chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt kịch bản đề ra, góp phần giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo nền tảng cho phát triển trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng cũng nêu rõ, mặc dù kinh tế của thành phố vẫn duy trì trong nhóm đầu cả nước, song tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm đều chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố.

hai phong ban hanh nghi quyet thuc hien muc tieu tang truong tu 13 hinh anh 1
Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 13-14% trong giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết được ban hành, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn; quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bình quân 13-14%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm 2026 tăng từ 15,5-16,5%; đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt tối thiểu 363.000 tỷ đồng.

TP Hải Phòng phấn đấu đến hết quý III giải ngân đạt tối thiểu 65% nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026; tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách; tháo gỡ vướng mắc khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng quy trình đồng hành cùng nhà đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; hoàn thành kiểm kê, phân loại và xử lý tài sản công.

Từ nay đến cuối năm, TP Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội; tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

hai phong ban hanh nghi quyet thuc hien muc tieu tang truong tu 13 hinh anh 2
Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, TP Hải Phòng đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7/2026; trong đó phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng nhiệm vụ.

"Bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 của Thành uỷ. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết, tiến độ triển khai các công trình, dự án, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu", ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển; hoàn thiện hạ tầng chiến lược và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động, thu hút bình quân 5–6 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 13 - 14%/năm.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do
Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm
GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại TP Hải Phòng
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại TP Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 9/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại thành phố Hải Phòng.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại TP Hải Phòng

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Phiên đối thoại TP Hải Phòng

VOV.VN - Chiều 9/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

VOV.VN - Chiều 17/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2025, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc và các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo, phát huy năng lực người lao động.

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

VOV.VN - Chiều 17/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2025, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc và các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo, phát huy năng lực người lao động.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (16/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến tăng vốn gần 86.800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (16/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp