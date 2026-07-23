Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%



Nửa đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của TP Hải Phòng đạt 11,33%, cao nhất trong 5 năm vừa qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%. Trong đó, 10/12 chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt kịch bản đề ra, góp phần giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo nền tảng cho phát triển trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng cũng nêu rõ, mặc dù kinh tế của thành phố vẫn duy trì trong nhóm đầu cả nước, song tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm đều chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số động lực tăng trưởng phát huy hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố.

Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 13-14% trong giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết được ban hành, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn; quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bình quân 13-14%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm 2026 tăng từ 15,5-16,5%; đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt tối thiểu 363.000 tỷ đồng.

TP Hải Phòng phấn đấu đến hết quý III giải ngân đạt tối thiểu 65% nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026; tăng cường thu hút đầu tư ngoài ngân sách; tháo gỡ vướng mắc khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng quy trình đồng hành cùng nhà đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; hoàn thành kiểm kê, phân loại và xử lý tài sản công.

Từ nay đến cuối năm, TP Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội; tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, TP Hải Phòng đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7/2026; trong đó phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng nhiệm vụ.

"Bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết 11 của Thành uỷ. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết, tiến độ triển khai các công trình, dự án, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu", ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển; hoàn thiện hạ tầng chiến lược và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động, thu hút bình quân 5–6 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 13 - 14%/năm.