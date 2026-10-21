Hải Phòng hỗ trợ doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử

Tại chương trình, các đại biểu, chuyên gia trao đổi về chính sách và giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giai đoạn 2026-2030; cơ hội xuất khẩu qua nền tảng Amazon; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các giải pháp logistics phục vụ xuất khẩu trực tuyến và định hướng phát triển thương mại điện tử của thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với các đơn vị phát động Chương trình Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương nhấn mạnh, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành phương thức xuất khẩu quan trọng, song hành với xuất khẩu truyền thống, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, giảm chi phí trung gian và chủ động hơn trước những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, tỷ trọng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới hiện mới chiếm chưa đến 0,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này còn rất lớn, nhất là khi Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng xuất khẩu trực tuyến.

"Việt Nam có khá nhiều lợi thế, với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và năng lực sản xuất, chế biến ngày càng được nâng cao. Dư địa để thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành động lực tăng trưởng cho xuất khẩu Việt Nam", bà Lê Hoàng Oanh khẳng định.

Để khai thác tiềm năng này, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, xác định thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến là một trong những định hướng trọng tâm. Bộ cũng đang xây dựng Đề án thúc đẩy xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới, hướng tới đưa thương mại điện tử trở thành phương thức xuất khẩu trọng yếu, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu, chuyên gia thảo luậnh về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trẻ vươn ra thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử.

Tại Hải Phòng, với lợi thế là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của khu vực phía Bắc, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ có tiềm năng xuất khẩu, thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần được hỗ trợ về lựa chọn sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ và tổ chức logistics.

Thời gian qua, Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030, đồng thời tăng cường hợp tác với các hiệp hội, nền tảng thương mại điện tử và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Đặc biệt, ngày 2/10 vừa qua, Sở Công Thương đã ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Biên bản ghi nhớ hợp tác với các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030.

Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, từ các hoạt động hợp tác này, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã bước đầu tiếp cận được các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

"Những năm qua, chúng tôi đã có sự hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội thương mại điện tử hay Amazon; một số doanh nghiệp đã tiếp cận và lên được sàn Amazon. Sở Công Thương Hải Phòng cũng phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử tổ chức các chương trình đào tạo, cung cấp cho doanh nghiệp các chính sách về tiếp cận thị trường, khởi sự kinh doanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, logistics phục vụ xuất khẩu...", bà Vũ Thị Kim Phượng thông tin.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các giải pháp kinh doanh trên nền tảng số.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nhân trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các giải pháp kinh doanh trên nền tảng số; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm Hải Phòng vươn ra thị trường quốc tế.